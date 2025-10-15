ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Drei Spiele ohne Tor auf eigenem Eis

Edmonton mit historischem Sieg bei den New York Rangers

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Holger Neumann
HOLGER NEUMANN
Redakteur
Leon Draisaitl feiert zusammen mit seinem Teamkollegen den Siegtreffer in Spiel 4 zum 5:4 und den 2:2-Serienausgleich.
Die Edmonton Oilers blieben in New York ohne Gegentor. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nathan Denette)

Edmontons Torwart Stuart Skinner hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel, ehe seine Vorderleute effizient zuschlugen.

Anzeige

New York Rangers - Edmonton Oilers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Stuart Skinner war der Mann des Abends für die Edmonton Oilers: Er wehrte alle 30 Torschüsse der Rangers ab für seinen achten Karriere-Shutout und insgesamt 99. Sieg als Starting Goalie. Vor allem zu Beginn, als die Oilers die Gastgeber am Broadway mit einigen leichten Puckverlusten zu Torchancen einluden, war er der große Rückhalt seiner Mannschaft - dabei erhielt er auch zweimal Unterstützung durch das Torgestänge. So kam es, wie es kommen musste: Kasperi Kapanen fing einen Pass der Rangers an der eigenen blauen Linie und bediente den gestarteten Trent Frederic, der New Yorks Schlussmann Shesterkin mit einem Schuss durch die Beine überwand. In der Schlussphase machte Adam Henrique mit dem Empty Netter den Deckel auf dieses Spiel.

Damit sind die New York Rangers das erste Team der NHL-Geschichte, das in den ersten drei Heimspielen einer Saison kein einziges Tor erzielen konnte. Die damaligen Pittsburgh Pirates blieben zum Auftakt der Saison 1928/29 - nach Minuten gerechnet - zwar noch länger ohne Heimtor, erzielten aber in der damals üblichen zehnminütigen Verlängerung einen Treffer und blieben damit nicht drei komplette Spiele ohne Treffer.

Leon Draisaitl blieb in der Partie ohne Punkte und gab in 20 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab.

Nico Sturm kam verletzungsbedingt für Minnesota Wild nicht zum Einsatz bei der 2:5-Niederlage in Dallas, Philipp Grubauer musste Joey Daccord den Vortritt im Tor der Seattle Kraken lassen, die bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung in Montreal einen Punkt holten.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0 - OT)
Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Top News
NHL
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Bereit für den nächsten Faceoff? Im NHL Shop von Fanatics.de findest du alles, was echte Hockeyfans brauchen: Offiziell lizenzierte NHL Trikots und Fanbekleidung,
Anzeige
Weitere Artikel
Moritz Seider feierte einen 5:1-Erfolg mit den Detroit Red Wings gegen Utah Hockey Club.
Moritz Seider siegt mit Detroit - JJ Peterka trifft bei Utah-Niederlage
Leon Draisaitl punktete erneut, verletzte sich aber wieder.
Edmonton Oilers feiern ersten Saisonsieg, Boston mit Marco Sturm weiter ungeschlagen
Marco Sturm als Cheftrainer auf der Bank der Boston Bruins mit einigen Spielern.
Marco Sturm bleibt mit Boston Bruins ungeschlagen
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Cheftrainer Kari Jalonen verlässt Kölner Haie zum Saisonende
Fischtown Pinguins verlieren knapp in Storhamar
DEL2 Quotenboost: Düsseldorf mit 8.70 Quote statt 1.45!
Mehr Artikel →
Anzeige