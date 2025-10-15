Drei Spiele ohne Tor auf eigenem Eis

Edmonton mit historischem Sieg bei den New York Rangers

15.10.2025, 08:46 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Edmontons Torwart Stuart Skinner hielt seine Mannschaft zunächst im Spiel, ehe seine Vorderleute effizient zuschlugen.

Anzeige

New York Rangers - Edmonton Oilers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Stuart Skinner war der Mann des Abends für die Edmonton Oilers: Er wehrte alle 30 Torschüsse der Rangers ab für seinen achten Karriere-Shutout und insgesamt 99. Sieg als Starting Goalie. Vor allem zu Beginn, als die Oilers die Gastgeber am Broadway mit einigen leichten Puckverlusten zu Torchancen einluden, war er der große Rückhalt seiner Mannschaft - dabei erhielt er auch zweimal Unterstützung durch das Torgestänge. So kam es, wie es kommen musste: Kasperi Kapanen fing einen Pass der Rangers an der eigenen blauen Linie und bediente den gestarteten Trent Frederic, der New Yorks Schlussmann Shesterkin mit einem Schuss durch die Beine überwand. In der Schlussphase machte Adam Henrique mit dem Empty Netter den Deckel auf dieses Spiel.

Damit sind die New York Rangers das erste Team der NHL-Geschichte, das in den ersten drei Heimspielen einer Saison kein einziges Tor erzielen konnte. Die damaligen Pittsburgh Pirates blieben zum Auftakt der Saison 1928/29 - nach Minuten gerechnet - zwar noch länger ohne Heimtor, erzielten aber in der damals üblichen zehnminütigen Verlängerung einen Treffer und blieben damit nicht drei komplette Spiele ohne Treffer.

Leon Draisaitl blieb in der Partie ohne Punkte und gab in 20 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab.

Nico Sturm kam verletzungsbedingt für Minnesota Wild nicht zum Einsatz bei der 2:5-Niederlage in Dallas, Philipp Grubauer musste Joey Daccord den Vortritt im Tor der Seattle Kraken lassen, die bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung in Montreal einen Punkt holten.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0 - OT)

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)