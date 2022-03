Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wie auch in der DEL nähert sich Schwedens erste Liga den Play-offs. Am Donnerstag, 24. März, steht der letzte Spieltag der Hauptrunde an. Moritz Seiders Ex-Klub Rögle BK steht mit 93 Punkten nach 48 Spielen an der Spitze der Svenska Hockeyligan (SHL). Ob der diesjährige CHL-Champion nach 52 Spieltagen als Primus in die Play-offs geht, ist noch unklar.

Luleå HF ist den Grün-Weißen auf den Fersen. Nach 49 Spielen bringen es die Nordschweden auf 90 Zähler. Zu den Top 3 gehört zudem Skellefteå mit Tom Kühnhackl und Stefan Loibl. Die beiden deutschen Angreifer haben sich in der skandinavischen Vorzeigeliga etabliert und machen sich als Defensivstürmer einen Namen.



SHL-Tabellenführer Rögle BK besticht durch einen homogenen Kader. Die Südschweden aus Ängelholm werden nach dem CHL-Titel (2:1-Finalsieg gegen Tappara Tampere) zusätzliches Selbstbewusstsein getankt haben. Ein wichtiger Baustein im Team ist Ryan McKiernan. In der vergangenen Saison feierte der 32-jährige Rechtsschütze noch die DEL-Meisterschaft mit Berlin. Nun gehört er zu den Leistungsträgern in Rögles Defensive.

Erfolgreichster Scorer der Liga ist Ryan Lasch von Göteborgs Frölunda. Der 35-jährige US-Amerikaner weiß sich trotz überschaubaren 1,70 Meter Körpergröße und 74 Kilogramm auf den Rippen durchzusetzen. 61 Punkte (davon 12 Tore und 49 Vorlagen) stehen auf seinem Konto. Lasch hat durch seine CHL-Auftritte auch international einen guten Ruf: In der Champions Hockey League ist er aktuell mit 109 Punkten ewiger Topscorer.

Die SHL trägt ab dem 26. März Pre-Play-offs aus. Ebenso wie in der DEL spielen dann der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten eine Best-of-Three-Serie um den Einzug ins Viertelfinale. Um den Ligaverbleib müssen überraschenderweise Djurgården Stockholm (Platz 13 mit 57 Punkten nach 50 Spielen) und Timrå IK (Letzter/56 Punkte/49 Spiele) bangen.