Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Donnerstag teilte der Weltverband IIHF mit, dass Frankreich Austragungsort der Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 sein wird.

Frankreich wird nach 1951 und 2017 damit im Jahr 2028 zum dritten Mal in seiner Geschichte die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft ausrichten. Die Accor Arena in Paris und die LDLC Arena in Lyon werden vom 12. bis 28. Mai 2028 die 16 besten Teams der Welt beherbergen.

„Ich bin sehr stolz und erfreut, dass die Hockeyfamilie uns bei diesem Projekt ihr Vertrauen schenkt und unsere Fähigkeit anerkennt, ein derart großes Event zu organisieren. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2030 stellt dieses Event eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, unseren Sport zu fördern und weiterzuentwickeln, indem wir unsere Expertise und unser Know-how nutzen“, erklärte Pierre-Yves Gerbeau, Präsident des französischen Eishockeyverbands gegenüber IIHF.com.

Neben der Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai 2028 in Paris und Lyon, soll Frankreich voraussichtlich auch die Olympischen Winterspielen 2030 ausrichten.

Die zukünftigen Austragungsorte der Eishockey-Weltmeisterschaft:

2025: Schweden und Dänemark

2026: Schweiz

2027: Deutschland (Mannheim und Düsseldorf)

2028: Frankreich