Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem sich Tim Stützle am Montagabend gegen Frankreich verletzt hatte, gab es am Dienstagnachmittag Entwarnung. Stützle hat sich nicht schwerer verletzt.

In der Vorrunden-Partie gegen Frankreich blieb Tim Stützle in der 14. Minute nach einem Check des Franzosen Thomas Thiry an der Bande liegen. Er verdrehte sich leicht das Knie und humpelte anschließend in Begleitung eines Betreuers in die Kabine. Danach kehrte er nicht mehr auf die Spielerbank zurück.

TSN-Reporter Gord Miller gab am Dienstagnachmittag dann allerdings Entwarnung. Tim Stützle hat sich nicht schwerwiegend verletzt und seine Situation wird von den Ärzten in den kommenden Tagen genau beobachtet. Wann genau er wieder spielen kann, ist allerdings noch offen.

News from Team Germany the @IIHFHockey Men’s World Championship: the injury to Tim Stützle does not appear to be as serious as initially feared, he’ll be re-evaluated over the next few days.

— Gord Miller 🌻 (@GMillerTSN) May 17, 2022