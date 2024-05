Lesedauer: ca. 1 Minute

​Slowenien hat am ersten Spieltag der Eishockey-B-WM in Bozen gegen Südkorea verloren – und nun hat das bisher ungeschlagene Ungarn am dritten Spieltag gegen das bislang punktlose Rumänien den Kürzeren gezogen. Dennoch stehen Slowenien und Ungarn aktuell mit sechs Punkten auf den beiden Aufstiegsplätzen zur Top-Division.

Zum Auftakt am 1. Mai hat Rumänien wohl für die bislang größten Turnierüberraschung gesorgt und mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) gegen Ungarn gewonnen. In der 50. Minute brachte Balazs Peter, der im Nachwuchs für den Krefelder EV auflief und eine Saison mit dem Neusser EV in der Regionalliga West verbracht hatte, den Außenseiter in Führung. Janos Hari schien die Verhältnisse zurechtzurücken, als er in der 55. Minute den Ausgleich für Ungarn erzielte. Doch 51 Sekunden vor dem Ende traf Otto Sandor Szekely zum 2:1-Sieg für Rumänien.



Das asiatische Duell entschied Japan für sich. Das Team aus Nippon besiegte Südkorea mit 4:3 (0:1, 2:1, 2:1). Die Koreaner gingen nur 14 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts mit 3:2 durch Don Ku Lee in Führung. Doch Japan drehte die Partie dank der Treffer von Yu Sato und Sota Isogai. Nach dem Auftaktsieg gegen Ungarn stehen die Koreaner damit gemeinsam mit Rumänien mit jeweils drei Punkten am Tabellenende.

Und Slowenien hat schließlich wohl nun doch ins Turnier gefunden und den Gastgeber Italien mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) besiegt. Rok Ticar traf nach knapp 16 Minuten. Die Entscheidung besorgte Anze Kuralt in der 45. Minute.

