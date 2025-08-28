Eisbären Berlin verbuchen Shutout zum CHL-Start

Der ERC Ingolstadt unterliegt Ilves Tampere mit 1:3

28.08.2025, 23:07 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Jonas Stettmer hält alle 18 Schüsse und verhilft dem deutschen Meister so zum Sieg.

Die Sommerpause hat endlich ein Ende und es gibt wieder Pflichtspiel-Eishockey. Am Donnerstag stand der erste von insgesamt vier aufeinanderfolgenden CHL-Abenden an, an denen die ersten beiden Spieltage gespielt werden.

Heute waren die Eisbären Berlin beim norwegischen Meister Storhamar Hamar und der ERC Ingolstadt zuhause gegen Ilves Tampere im Einsatz. Morgen steigen noch die Fischtown Pinguins in den Wettbewerb ein.

Storhamar Hamar – Eisbären Berlin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Nach nur 3:39 Minuten brachte Leo Pföderl die Eisbären aus spitzem Winkel im Powerplay mit 1:0 in Führung. In einem defensiv geprägten Spiel dauerte es dann bis zur 33. Minute, ehe Mitchell Reinke mit einem Schlagschuss in den Knick auf 2:0 erhöhen konnte. Im letzten Drittel traf kurz nach Ablauf eines Powerplays Korbinian Geibel zum 3:0-Endstand.

ERC Ingolstadt – Ilves Tampere 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Ein deutlich schwereren Gegner erwischte der ERC Ingolstadt. Zuhause ging es gegen den finnischen Top-Club und Vorjahres-Dritten Ilves Tampere. Nach nur 52 Sekunden gingen die Gäste bereits nach einer sehenswerten Kombination durch Luke Henman in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Tampere im Powerplay auf 2:0. Mit Ablauf der Zwei-Minuten-Strafe von Leon Hüttl verwertete Jens Lööke einen Abpraller von ERC-Goalie Brett Brochu. Im Mitteldrittel war es dann Matic Török, der die Verwirrung der Ingolstädter Abwehr ausnutzen konnte und den Puck in die Maschen drosch. Brett Brochu sah hierbei nicht ganz glücklich aus.

Das letzte Drittel startete aus Sicht der Ingolstädter dann sehr verheißungsvoll. Daniel Schmölz nutze - ähnlich wie sein Gegenüber zuvor - eine Unordnung der Abwehr aus und brachte seinen Club wieder ins Rennen. Mehr gelang dem ERC aber nicht mehr und so blieb es beim eher glücklichen 1:3-Auswärtssieg der Gäste aus Finnland.

Luleå Hockey – EV Zug 2:3 n.V. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Torschützen:

Luleå Hockey: Filip Eriksson, Heikki Liedes

EV Zug: Lukas Bengtsson (Game-Winner), Tomáš Tatar, Lino Martschini

Belfast Giants – KalPa Kuopio 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Torschützen:

Belfast Giants: Patrick Grasso, Ryan Smith

KalPa Kuopio: Juuso Mäenpää, Jaakko Rissanen, Patrick Curry (game-Winner)

Brûleurs de Loups de Grenoble – SC Bern 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Torschützen:

Grenoble: –

SC Bern: Anton Lindholm, Waltteri Merelä

Klagenfurter AC – Sparta Prag 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Torschützen:

Klagenfurter AC: Finn Van Ee

Sparta Prag: Devin Shore, Tomáš Hyka, Mārtiņš Dzierkals

Nächste Spiele der deutschen Teams:

29.08.2025, 19:45 Uhr: ZSC Lions Zürich – Fischtown Pinguins

30.08.2025, 18:30 Uhr: ERC Ingolstadt – KalPa Kuopio

30.08.2025, 20:20 Uhr: Klagenfurter AC – Eisbären Berlin

31.08.2025, 17:30 Uhr: Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins