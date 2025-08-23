Übertragung des Spielrechts in der laufenden Saison

Skaterhockey: Eagles Essen-West nehmen Platz der Moskitos ein

23.08.2025, 17:13 Uhr Lesedauer: eine Minute

In den letzten Wochen bestimmte die wirtschaftliche Situation des ESC Moskitos Essen e.V. mit abschließender Insolvenz des Vereines die Schlagzeilen. Bekannterweise traten die Inline-Skaterhockey-Mannschaften aus Essen auch unter dem Verein ESC Moskitos Essen auf und können somit nach der Insolvenz des Hauptvereins nicht mehr unter diesem Namen in der ISHD weiterspielen.

Gemäß nachstehendem Auszug aus § 2.3 der ISHD-Wettkampfordnung (WKO) können Mannschaften eines Vereines während einer Saison geschlossen zu einem anderen Verein wechseln und in der bisherigen Liga unverändert den gleichen Platz einnehmen (mit Übernahme aller Spielwertungen der laufenden Saison), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Der neue Verein bestätigt die vollständige Einhaltung der gültigen WKO, insbesondere die Erfüllung von § 3.2 und § 3.3 WKO, d.h. hier Mitgliedschaft im Rollsport-Landesverband NRW und Landessportbund NRW inkl. Beitragszahlung).

• Der neue Verein bestätigt, dass er für alle Mannschaften alle Pflichten (z.B. Nachwuchspflicht, Trainerpflicht, Schiedsrichtersoll, offene Zahlungen, anstehende Schiedsrichter- und Fahrtkostenausgleichszahlung, etc.) vollständig und ohne Einschränkung übernimmt.

• Für jeden Spieler muss vom neuen Verein ein Spielerpassantrag (Neuausstellung) gemäß § 41 WKO gestellt werden.

• Der ISHD-Vorstand trifft die endgültige Entscheidung zu dem Vereinswechsel von Mannschaften und Übertragung der Spielberechtigung. Ein Einspruch gegen die Entscheidung des ISHD-Vorstandes ist nicht möglich.

Seit Freitagabend liegen dem ISHD-Vorstand alle erforderlichen Nachweise und Bestätigungen vor, sodass die Sportkommission Skaterhockey im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband ab Samstag allen bisherigen Mannschaften der ESC Moskitos Essen die unveränderte Spielberechtigung auf den Verein ESC Eagles Essen-West übertragen und bestätigen kann.