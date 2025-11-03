Gelungener Auftakt ins Halbfinale

Crash Eagles Kaarst besiegen Bissendorf nach 0:3-Rückstand

03.11.2025, 19:08 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Crash Eagles Kaarst haben das erste Spiel im Play-off-Halbfinale der Skaterhockey-Bundesliga mit 7:6 (0:2, 6:1, 1:3) gegen die Bissendorfer Panther gewonnen.

Es war der erwartet harte Fight gegen die laufstarken Niedersachsen, an dessen Ende allerdings ein verdienter Sieg für Kaarst stand. Gut 200 Besucher, darunter auch der neue Bürgermeister Christian Horn-Heinemann, sahen keinen guten Start des Meisters in die Partie. Schon in der ersten Minute gelang den Gästen die Führung. Jean-Lennart Reckert traf nach 31 Sekunden für die Panther. Die Führung spielte den Gästen in die Karten, da man nur auf Konter wartete und das Spielgeschehen den Crash Eagles überlies. Auch der zweite Treffer der Gäste entstand aus einem gelungen Umschaltspiel, das Ole Schmieta mit dem 0:2 (19.) veredelte. Damit endete das erste Drittel mit einem denkbar schlechten Zwischenstand aus Sicht der Hausherren.

Bevor es Besserung gab, mussten die Kaarster gar das 0:3 hinnehmen. Tim Strasser traf in Überzahl (21.). Kaarst aber nicht geschockt, im Gegenteil, der Treffer war ein Weckruf. Die Adler nahmen nun den Kampf an und Thimo Dietrich traf in Überzahl zum 1:3 (23.), Jan Wrede nur 37 Sekunden später gar zum Anschluss. Weitere zwei Minuten später gab es Bully vor dem Tor der Gäste und Aidan Guskov bediente mustergültig Moritz Nowak, dem der Ausgleich gelang. Der wieder stark aufspielende Thimo Dietrich konnte seine Farben dann erstmalig in Führung bringen (31). Mit einer feinen Einzelleistung erzielte Aidan Guskov gar das 5:3 (35.) und sorgte für großen Jubel in der Halle. Bennet Otten traf dann zum 6:3 (37.) und beendete den Torreigen in diesem furiosen Drittel.

Im letzten Drittel beherrschten die Adler dann weitestgehend das Geschehen und Junior Tim Wingen traf mit seinem Premierentreffer in der Bundesliga zum 7:3 (49.). Im Gefühl der sicheren Führung waren die Adler dann zu sorglos und halfen den Gästen zurück in die Partie. Dreimal waren die Panther noch erfolgreich. Letztlich waren die Treffer von Tim Strasser, Niklas Pilz und Jean-Lennart Reckert nur Ergebniskosmetik. Am Ende stand ein knapper, aber auch verdienter Kaarster Sieg. „Olli Derigs und David Dietrich haben die richtigen Worte gefunden und auch der Einbau der jungen Nachwuchskräfte haben die beiden wirklich hervorragend gemeistert“, so Präsident Georg Otten.

Am kommenden Samstag reisen die Adler nach Bissendorf zum zweiten Spiel der Serie.