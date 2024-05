Lesedauer: ca. 1 Minute

Der SC Riessersee und Head-Coach gehen nach drei Jahren getrennte Wege.

Der Oberligist SC Riessersee und Headcoach Pat Cortina beenden nach drei Jahren die gemeinsame Zusammenarbeit und gehen ab sofort getrennte Wege. Als frisch gebackener DEL-Vizemeister und ehemaliger Bundestrainer wechselte Pat Cortina 2021 nach Garmisch-Partenkirchen zum SC Riessersee. Nach drei herausfordernden Jahren, mit einer jungen Mannschaft, und stetigen Veränderungen im Umfeld der Organisation stehen für ihn am Ende 151 Spiele und 81 Siege zu buche. In allen drei Jahren erreichte der SC Riessersee die Playoffs, zwei Jahre davon in Folge mit einer Top 6 Platzierung.

„Pat ist ein herausragender Trainer, der täglich sehr akribisch arbeitet und zu jeder Zeit in den vergangenen drei Jahren mit vollem Herzblut für den SC Riessersee gecoacht hat. Die gemeinsame Zusammenarbeit mit Pat war stets sehr vertrauensvoll und konstruktiv. Pat hat die gesamte Organisation des SC Riessersee in den vergangenen Jahren auf eine höhere, professionellere Stufe gehoben“, so SCR-Prokurist Sebastian Ziener.

„Es waren sehr intensive drei Jahre, die ich beim SC Riessersee erleben durfte. Für mich war es zu jeder Zeit eine besondere Ehre für einen so großen Traditionsverein wie den SC Riessersee arbeiten zu dürfen. In den drei Jahren ist es uns gelungen trotz einiger Widrigkeiten den Standort weiter zu professionalisieren,“ sprach Pat Cortina.