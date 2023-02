Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ab der Saison 2023/24 wird Frank Fischöder Cheftrainer des Eishockey-Oberligisten EXA Icefighters Leipzig. Er übernimmt diese Funktion von Sven Gerike, der acht Jahre lang das Amt des Hauptübungsleiters innehatte.

Gerike wird als Sportlicher Leiter und Geschäftsführer die sportlichen Geschicke der Icefighters lenken. Bisher hatte er diese Aufgabe zusätzlich zum Trainerjob übernommen.



„Wir waren uns in der Geschäftsleitung einig, dass die bisherige Konstellation nur ein zeitlich begrenztes Modell sein kann. Gemeinsam mit den beiden weiteren Geschäftsführern Thomas Frey und Thomas Potrzebski haben wir entschieden, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, diesen wichtigen und in die Zukunft gerichteten Schritt zu gehen“, so Sven Gerike.

Frank Fischöder war zuletzt beim DEL-Club Nürnberg Ice Tigers als Headcoach unter Vertrag und hatte zuvor rund zwei Jahrzehnte bei Eishockey-Leistungszentrum Jungadler Mannheim gearbeitet, davon fast die Hälfte der Zeit als Sportlicher Leiter. In dieser Zeit hatte der 51-Jährige zahlreiche heutige Spitzenspieler betreut und ausgebildet, darunter die NHL-Profis Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider. Des Weiteren betreute der gebürtige Dortmunder auch die deutsche U18-Nationalmannschaft und führte sie im Frühjahr 2019 zum Aufstieg in die A-Gruppe.

„Frank Fischöder und ich kennen uns seit 25 Jahren. Wir haben ein ähnliches Verständnis vom modernen Eishockey, verfolgen dieselbe Philosophie des kampfintensiven, körperbetonten und druckvollen Spiels und haben ein vertrauensvolles Verhältnis. Das sind beste Voraussetzungen für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Sven Gerike.

Dass diese Personalentscheidung zum jetzigen Zeitpunkt bekanntgegeben wird, erläutert Frank Fischöder wie folgt: „Es ist wichtig, dass die Spieler und das Umfeld frühzeitig Klarheit darüber haben, wie in der kommenden Saison die sportlichen Rahmenbedingungen sind. Ich habe mich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit dem Thema Icefighters beschäftigt und war auch mehrfach bei Heimspielen hier vor Ort. Sven und ich sind auf verschiedenen Ebenen im regen Austausch. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt in einem Umfeld, das sportlich und infrastrukturell ein großes Potenzial hat“, so Fischöder.

Offizieller Dienstantritt Fischöders bei den Icefighters ist am 1. August 2023, die Spielzeit 2023/24 startet voraussichtlich Ende September 2023.