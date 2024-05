79 Scorerpunkte in der zurückliegenden Saison

​Dylan Wruck kam in der vergangenen Saison von den Löwen Frankfurt aus der DEL zu den Hannover Scorpions. Nun ist klar: Er geht weiterhin für den Oberligisten aufs Eis.

Mit insgesamt 79 Scorerpunkten (28 Toren, 51 Assists) war der 31-jährige Kanadier mit deutschem Pass einer der wertvollsten Spieler der Scorpions in der vergangenen Saison. „Dylan und seine Familie fühlen sich in ihrer jetzigen Wahlheimat, der Wedemark, äußerst wohl und es war schon seit einiger Zeit klar, dass Dylan auch in der kommenden Saison für uns aufs Eis gehen würde“, freut sich Sportchef Eric Haselbacher.