Oberliga kompakt

Füchse Duisburg siegen erneut gegen Topteam – Deggendorf dreht Spiel in Schlussphase

18.10.2025, 01:17 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Und plötzlich war alles „upside down“, wie es Marko Raita ausdrückte. Was der Trainer der Saale Bulls Halle meinte: Beim Auswärtsspiel an der Wedau gab seine Mannschaft etwas mehr als ein Drittel lang den Ton an, doch mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 rissen die Füchse Duisburg das Spiel an sich und feierten schließlich den dritten Sieg gegen einen Favoriten der Oberliga Nord in Folge. Im Süden unterlag der Höchstadter EC bei seiner Heimpremiere dem Spitzenreiter.

In der Oberliga Nord bestätigte der EVD seine Erfolge bei den Tilburg Trappers und gegen die Hannover Scorpions mit dem 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)-Sieg gegen die Saale Bulls Halle. Die Hallenser waren im ersten Abschnitt die klar spielbestimmende und wachere Mannschaft. „Ich war froh, dass wir mit einem 1:2 in die Pause gegangen sind“, gestand Füchse-Trainer Frank Petrozza. Doch mit dem Premierentor von Youngster Bence Farkas kippte die Partie. Duisburg lag im letzten Drittel gar mit 5:3 vorne, ehe Halle noch einmal der Ausgleich geling. Doch ein Zuckerpass von Sandis Zolmanis, den Egils Kalns zum entscheidenden 6:5 veredelte, entschied die Partie. Letztlich gab es noch zwei Empty-Net-Goals oben drauf. Nardo Nagtzaam war an fünf Treffern der Gastgeber beteiligt.

Die Rostock Piranhas verschärften die Krise der Tilburg Trappers durch einen 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen. Nach nicht einmal zehn Minuten hatte der REC zweimal geführt, genauso oft glichen die Niederländer, die später führten, aus. Kilian Steinmann markierte mit seinem zweiten Treffer im Spiel den 3:3-Ausgleich. Im Schusswettbewerb entschied Liam Fraser die Partie zugunsten der Hausherren.

Die Höchstadt Alligators gingen in ihrem ersten Heimspiel im sanierten Eisstadion gegen den Tabellenführer der Oberliga Süd, die Selber Wölfe, bereits nach 56 Sekunden in Führung. Doch bis zur zweiten Pause hatten die Gäste eine 3:1-Führung herausgeschossen. Dem HEC gelang nur noch der Anschlusstreffer, sodass der Zweitliga-Absteiger den nächsten Sieg einfahren konnte.

Das war bitter für die Lindau Islanders – und freilich umso schöner für den Deggendorfer SC. Die Gastgeber führten bis weniger als eineinhalb Minuten vor dem Ende mit 3:2, ehe der DSC zuschlug: Harrison Roy sorgte zunächst für den Ausgleich (59.), ehe Ty Jackson 39 Sekunden vor dem Ende tatsächlich noch der Siegtreffer für Deggendorf gelang.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hannover Scorpions – Hammer Eisbären 4:3 (2:2, 0:0, 2:1)

Herner EV – Black Dragons Erfurt 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 1:0) n.V.

Hannover Indians – Icefighters Leipzig 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) n.V.

Oberliga Süd:

Stuttgart Rebels – Erding Gladiators 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Bayreuth Tigers – Memminger Indians 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

SC Riessersee – Passau Black Hawks 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1) n.V.

EC Peiting – Tölzer Löwen 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Heilbronner Falken – EV Füssen 7:1 (0:0, 4:1, 3:0)