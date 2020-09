Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Finale um den Stanley Cup treffen die Dallas Stars als Sieger der Western Conference auf die Tampa Bay Lightning aus der Eastern Conference.

In Spiel sechs der Eastern Conference Finals setzte sich der Lightning am Donnerstagabend gegen die Islanders aus New York mit 2:1 nach Verlängerung durch und entschied die Serie dadurch mit 4:2 für sich. Anthony Cirelli brachte mit seinem 2:1 in der Verlängerung sein Team auf die Siegerstraße. Die Dallas Stars triumphierten bereits am Montag zum vierten Mal über die Vegas Golden Knights und buchten das erste Stanley-Cup-Finalticket gesichert.

Für beide Mannschaften könnte es der zweite Stanley-Cup-Titel der Franchise-Historie werden. Die Stars holten 1999 ihren ersten Cup, Tampa Bay 2004.

Spielplan:

Game 1 - Sonntag, 20.9. | 01:30 Uhr

Game 2 - Dienstag, 22.9. | 02:00 Uhr

Game 3 - Donnerstag, 24.9. | 02:00 Uhr

Game 4 - Samstag, 26.9. | 02:00 Uhr

Game 5 - Sonntag, 27.9. | 02:00 Uhr*

Game 6 - Dienstag, 29.9. | 02:00 Uhr*

Game 7 - Donnerstag, 01.10. | 02:00 Uhr*

*wenn nötig

