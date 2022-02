Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist in Peking nach einer 0:4-Niederlage im Qualifikationsspiel gegen die Slowakei ausgeschieden und verpasste dadurch den Sprung ins Viertelfinale der Olympischen Winterspiele von Peking. Das DEB-Team präsentierte sich schon wie in der Gruppenphase nicht von der besten Seite und ließ über weite Strecken vieles zu wünschen übrig.

Der Traum von der nächsten Medaille ist geplatzt. Nachdem Deutschland vor vier Jahren in Pyeongchang Silber gewonnen hatte, war diesmal vorzeitig Schluss. Gegen die Slowaken geriet das Team von Toni Söderholm früh unter Druck und kreierte kaum Chancen. Trotz der Unterlegenheit fiel der erste Treffer aus deutscher Sicht durchaus unglücklich: Ein Schuss von Libor Hudacek (12.) prallte unfreiwillig von Jonas Müllers Schlittschuh ab und rutschte schließlich gegen die Laufrichtung von Torwart Mathias Niederberger ins Tor. Die Führung verschaffte den Slowaken Rückenwind, wodurch das deutsche Team sich weiterhin schwer tat – wie schon in der Gruppenphase.



Im zweiten Durchgang wurde es für die Söderholm-Schützlinge nicht besser: Nach zu gesprochenem Powerplay musste Matthias Plachta ebenfalls vom Eis, sodass die Slowaken im anschließenden 4-gegen-4 weiterhin auf ihre Offensivkräfte setzten und durch Peter Cehlarik (28.) zum 2:0 trafen. Nur 101 Sekunden später musste Niederberger, der in die Startformation zurückkehrte, zum dritten Mal hinter sich greifen: Michal Kristof (29.) erzielte praktisch mit Ablauf von Plachtas Strafzeit das 3:0 für die Slowakei und sorgte somit für die Vorentscheidung. Dieser Treffer wies das DEB-Team allmählich in seine Schranken und der Wille zum Spiel war kaum noch erkennbar.

Was sich jedoch erkennbar machte, war der Frust der deutschen Akteure – allen voran David Wolf. Nachdem Deutschlands Bemühungen im letzten Drittel noch immer nicht zu einem Treffer reichten und Niederberger mehrfach in höchster Not retten musste, stellte Marek Hrivik (58.) ins leere Tor den 4:0-Endstand her. Was folgte, waren zwei Faustschläge des Mannheimers an den Kopf des Torschützen, wodurch er folgerichtig eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhielt.

,,Wir haben es verstanden“, hieß es vor dem Qualifikationsspiel gegen die Slowakei. Die Leistungen im Turnierverlauf sprechen jedoch eine andere Sprache, da offensichtlich keine Lehren aus den Partien gegen Kanada und die USA gezogen wurden. Somit kam das DEB-Team nicht annähernd an die eigenen Erwartungen, dem Gewinn einer weiteren Medaille, heran. Mit dem Turnier von vor vier Jahren in Pyeongchang waren diese Leistungen nicht zu vergleichen. Es fehlte an Wille und Kampfgeist und letztendlich musste Deutschland drei Niederlagen aus vier Partien hinnehmen, welche auf der einen Seite bitter, auf der anderen Seite aber auch verdient gewesen sind.