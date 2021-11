Lesedauer: ca. 1 Minute

Sebastian Uvira gehört seit geraumer Zeit zu den Leistungsträgern der Kölner Haie. Erst kürzlich hat er außerdem den Deutschland-Cup mit der Nationalmannschaft gewonnen und fokussiert sich nun auf das Saisonziel der Domstädter: das Erreichen der Playoffs. Im Live-Interview auf Instagram hat Uvira sich zu diesen und anderen Themen geäußert und sprach dabei auch über seine Verletzungen in der Vorsaison und wie er sich wieder zurückkämpfte.

Der Saisonstart der Kölner Haie ist etwas holprig gewesen und in der Zwischenzeit musste man einige schmerzhafte Niederlagen hinnehmen, darunter auch eine 1:6-Klatsche im Derby gegen Düsseldorf. Mittlerweile haben sich die Rheinländer wieder gefangen und haben das Saisonziel klar vor Augen. Auch Uvira selbst hält die Playoffs für realistisch und verrät, was seine Teamkollegen dazu sagen.

In seiner Karriere hat der gebürtige Landshuter bereits verschiedene Ecken der Eishockeywelt gesehen. Nach einem Start in Tschechien ging es für Uvira bereits im jungen Alter nach Nordamerika. Was das für einen Jugendspieler zu bedeuten hat und welche Erfahrungen er dort sammeln konnte, verrät er ebenfalls im Interview. Dabei geht er auch auf die Worte seines Vaters ein, der früher selbst auf dem Eis aktiv war und entsprechend prägend für seine eigene Karriere gewesen ist.

Sebastian Uvira spricht ebenfalls über seine Verletzungen in der Vorsaison. Dabei äußert er sich vor allem zu den mentalen Herausforderungen während dieser schwierigen Zeit.



Erfahrung in Nordamerika konnte er bereits sammeln. Warum er aber dennoch lieber in Deutschland als in Übersee spielt und welche Bedeutung Eishockey für ihn hat, erfahrt bei uns auf Instagram. Und selbstverständlich findet auch diesmal die Powerfragerunde statt, um Kurioses, Witziges und teilweise Unglaubliches aus dem Leben von Sebastian Uvira zu erfahren. Haben wir Euer Interesse geweckt, ihr aber die Sendung verpasst? Kein Grund zur Sorge, denn wie immer könnt ihr das gesamte Interview auf unseren gängigen Plattformen (Instagram, Youtube, etc.) einfach nachverfolgen. Ihr könnt diese Folge und auch die bisherigen Folgen (mit Moritz Müller, Tim Stützle, Moritz Seider und vielen mehr) auch als Podcast auf Spotify und Co. hören! Es lohnt sich!