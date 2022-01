Lesedauer: ca. 1 Minute

Der gebürtige Sonthofener spielte noch für den Mannheimer ERC in der Bundesliga.

"Völlig überraschend" erreichte die Adler Mannheim die Nachricht, dass ihr Ex-Torwart Joachim "Bibi" Appel mit nur 54 Jahren am 14. Januar 2022 verstorben ist, wie der DEL-Club auf seiner Facebook-Seite bekanntgab. In seiner langen Karriere, die ihn unter anderem nach Berlin, Bad Nauheim, Haßfurt, Kassel, Frankfurt und schließlich nach Hamburg führte, absolvierte er mit seinem bisweilen etwas unkonventionellen Stil rund 400 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse und gewann mit den Adlern als Back-Up von Mike Rosati 1997 die deutsche Meisterschaft. Nach seiner aktiven Laufbahn, die er 2004 mit 38 Jahren beendete war es ruhig geworden um den gebürtigen Sonthofener.



Über die Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

„Die Nachricht über den Tod von Bibi hat uns alle sehr überraschend getroffen“, sagt Adler-Geschäftsführer Matthias Binder in einem Statement des Clubs. „Bibi war eine Frohnatur, ein Kumpeltyp, brannte für Eishockey und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft. Genauso werden wir ihn in Erinnerung behalten“, so Binder weiter.