Dunkle Zeiten am Seilersee

Lesedauer: ca. 1 Minute

​14 Niederlagen in den letzten 16 Spielen – das ist die aktuelle Bilanz der Iserlohn Roosters. Auch gegen den ERC Ingolstadt setzte sich die Serie für die Sauerländer fort. Der Deutsche Meister von 2014 holte mit einem 5:2-Auswärtssieg drei Punkte in der Eissporthalle am Seilersee.

Dabei begann das Spiel für die Roosters vielversprechend. Nach einer Viertelstunde führten die Waldstädter durch Tore von Sven Ziegler und Eric Cornel mit 2:0. Christopher Bourque nutzte das erste Powerplay der Panther aus und brachte die Gäste noch im ersten Drittel auf 1:2 heran.



Im zweiten Drittel drehten die Gäste die Partie und gingen mit einer 3:2-Führung ins letzte Drittel, die Louis Brune kurz darauf ausbaute. Die Roosters hatten weiterhin Probleme wirklich gefährlich vor das Tor des ERC zu kommen und wenn sie einmal abschlossen war Goalie Kevin Reich zur Stelle. Gute fünf Minuten vor Schluss ergab sich nochmals die Chance für die Sauerländer in Überzahl heranzukommen. Andy Jenike ging vom Eis und die Roosters versuchten es im 6 gegen 4. Justin Feser zerstörte per Empty-Net-Goal die letzten Hoffnungen.

„Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Die 2:0-Führung hätte uns eigentlich Sicherheit geben müssen, dass wir das Spiel dann so abgeben, darf uns nicht passieren“, meinte Roosters-Kapitän Torsten Ankert nach dem Spiel bei Magenta-TV. Auch sein Trainer zeigte sich verwundert über den Leistungsabfall ab dem zweiten Drittel: „Im ersten Drittel waren wir wirklich gut, aber danach sind wir leichtsinnig geworden“, meinte Brad Tapper nach dem Spiel.

Die Roosters hängen weiterhin im Tabellenkeller fest, Ingolstadt steht auf Rang fünf. Für die Sauerländer geht es am 2. Weihnachtstag zum NRW-Derby nach Düsseldorf, Ingolstadt empfängt am 30. Dezember die Grizzlys Wolfsburg.

Tore: 1:0 (13:08) Sven Ziegler (PP1 Sena Acolatse, Nick Schilkey), 2:0 (15:04) Eric Cornel (Hubert Labrie), 2:1 (16:41) Christopher Bourque (PP1 Daniel Pietta, Jerome Flaake), 2:2 (24:29) Samuel Soramies (Mirko Höfflin, Davis Koch), 2:3 (29:06) Justin Feser (Brandon Dafazio, David Warsofsky), 2:4 (43:14) Louis Brune (Samuel Soramies, Fabio Wagner), 2:5 (56:16) Justin Feser (SH1 Daniel Pietta).