Die DEL am Sonntag

Verkehrte Vorzeichen am 13. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga. Die Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG überraschten die Spitzenteams. Iserlohn setzte sich mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Straubing Tigers durch. Düsseldorf endschied das Duell gegen die Adler Mannheim mit 4:1.

Iserlohn Roosters – Straubing Tigers 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) n. P.

Samstagmorgen Trainerwechsel. Sonntag erster Heimsieg. Turbulente Stunden am Seilersee. Unter Interrimstrainer Pierre Beaulieu gelang der erste Heimsieg der Saison. Gegen die Straubing Tigers erzielten die nachverpflichteten Taro Jentzsch und Hunter Shikaruk die Treffer im Penaltyschießen. Nach 65 Minuten brachten beide Mannschaften drei Tore auf die Anzeigetafel. Während für die Roosters Ben Thomas, Balazs Sebök und Michael Dal Colle trafen, waren für Straubing Mark Zengerle, Matthew Bradley und Justin Scott erfolgreich.

Düsseldorfer EG – Adler Mannheim 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Auch die zweite Mannschaft aus dem Tabellenkeller durfte feiern. Der Tabellendreizehnte aus Düsseldorf fügte den Adler Mannheim nach vier Siegen in Folge eine Niederlage zu. Ein starkes Auftaktdrittel mit Toren durch Phil Varone und Kohen Olischefski ebneten den Weg zum Sieg. Mit seinem DEL Premierentreffer verkürzte Yannick Proske für Mannheim und hielt das Spiel bis in die Schlussminute offen. Die Adler zogen den Torhüter und kassierten durch Philip Gogulla und den zweiten Treffer von Olischefski weitere Tore. Der erste drei Punktesieg für die DEG in dieser Saison war eingefahren.

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Sechs Siege Berlin. Sechs Siege Bremerhaven. So lauteten vor dem Spiel die Oktober-Bilanzen der beiden Mannschaften. Im 400. DEL Spiel von Cheftrainer Thomas Popiesch legten die Nordseestädter mit dem siebten Sieg nach. In seinem ersten Spiel avancierte Colt Conrad zum Mann des Tages. Nach der 2:0 Führung der Eisbären durch Manuel Wiederer und Blaine Byron schlug seine Stunde. Nach sechs Sekunden im zweiten Drittel schaffte er mit seinem ersten Tor in Überzahl den Anschluss. Niklas Jensen konnte für die Gäste das Spiel ausgleichen. Erneut drehte Conrad den Spielverlauf. Das vierte Tor erzielte Jan Urbas mit einem Schuss ins leere Tor. Die Pinguins nehmen somit erstmals seit ihrer DEL Zugehörigkeit drei Punkte mit aus der Hauptstadt.

EHC Red Bull München – Augsburger Panther 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Torknoten geplatzt. Nach zuletzt wenigen Toren konnte sich der EHC Red Bull München im bayrischen Derby gegen die Augsburger Panther den Frust von der Seele schießen. Der Meister ließ sich durch Chris Collins Führungstreffer nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Ausgleich durch Chris DeSousa zogen die Münchener im zweiten Drittel davon. DeSousa´s zweiter Treffer, Jonathon Blum, Veit Oswald und Austin Ortega sorgten für den Kantersieg.

ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) n.P.

Überstunden in der Saturn-Arena. Bis zur 35 Minuten blieb das Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Löwen Frankfurt torlos. Dann eröffnete Mirko Höflin für die Heimmannschaft. Die Löwen antworteten durch Cameron Brace und Nathan Burns. Nach dem Ausgleich von Patrik Virta entschied der Torschusswettbewerb. Hier schoss Joseph Cramarossa für die Löwen den Siegtreffer.

Nürnberg Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Mit dem fünften Heimsieg im sechsten Heimspiel sicherten sich die Nürnberg Ice Tigers das nächste Erfolgserlebnis. Zweimal führten die Gäste aus Wolfsburg durch Matt White und Jean-Christophe Beaudin. Doch dieser Vorsprung reichte am Ende nicht. Die Nürnberger Danjo Leonhardt, Dane Fox und Daniel Schmölz zogen das Spiel auf die Seite der Heimmannschaft.