Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters haben durch den zweiten Heimsieg in Serie ihre Play-off-Chancen vor dem letzten Spieltag am Leben gehalten. Besonders in den Überzahlsituationen spielten die Sauerländer beim 5:2 gegen die Krefeld Pinguine ihre Stärken aus.

Anders als noch am Mittwoch gegen Straubing waren es diesmal die Roosters, die zuerst trafen. Topscorer Ryan O’Connor nutzte das erste Powerplay der Partie zum Führungstreffer. Kurze Zeit später zog Casey Bailey aber eine Strafe im Offensivdrittel. Krefeld bestrafte den Fehler mit dem 1:1 im Powerplay. Kurz vor der ersten Pause war es dann Bailey der die Roosters im zweiten Powerplay wieder in Führung bringen konnte.



Wieder konnten die Pinguine ausgleichen, doch postwendend antworte Brent Raedeke mit dem 3:2. Es war der erste Treffer der nicht in Überzahl fiel. Im Schlussabschnitt sorgten erneut Casey Bailey und anschließend Eric Cornel mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

So bejubelten die Roosters im letzten Heimspiel der Hauptrunde nochmal einen Heimsieg und wahren somit ihre Play-off-Chance. Neben einem Sieg am Sonntag in München sind die Sauerländer dennoch auf Schützenhilfe des ERC Ingolstadt angewiesen der bei den Kölner Haien antritt.

Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Tore: 1:0 (04:06) Ryan O’Connor (PP1 Taro Jentzsch, Eric Cornel), 1:1 (10:40) Robert Sabolic (Jeremy Bracco, Lucas Lessio), 2:1 (19:46) Casey Bailey (PP1 Taro Jentzsch, Ryan O’Connor), 2:2 (35:40) Robert Sabolic (PP1 Jeremy Bracco, Lucas Lessio), 3:2 (37:12) Brent Raedeke (Eugen Alanov, Brent Aubin), 4:2 (43:24) Casey Bailey (Eric Cornel, Taro Jentzsch), 5:2 (46:45) Eric Cornel (Casey Bailey, Ryan O‘Connor).

Strafminuten: Iserlohn 4, Krefeld 8.