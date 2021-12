Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim ERC Ingolstadt schaffte Fabio Wagner den Durchbruch zum Eishockey-Profi und verdiente sich parallel dazu einen Platz im Nationalteam mit dem er erst kürzlich den Deutschland-Cup gewann. Zu diesen und weiteren Themen äußerte sich der 26-jährige im Live-Interview auf Hockeyweb.de.

Die Ingolstädter starteten solide in die Saison und befinden sich aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Im Interview erklärt Wagner, weshalb die Playoffs so wichtig sind und wie seine Prognosen für die aktuelle Saison lauten. Auch seine Mannschaftskollegen sind fest entschlossen, die Playoffs zu erreichen und das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.

In seiner Karriere hat der gebürtige Landshuter bereits im jungen Alter die Auszeichnung „Rookie of the Year“ gewonnen. Sein Debüt in der DEL sowie sein erstes Tor haben für ihn eine ganz besondere Bedeutung. Gleiches gilt für das anstehende Olympiaturnier, bei dem Wagner sich durchaus seine Chancen ausrechnet, um mit Draisaitl, Grubauer und Co. auf dem Eis zu stehen.

Die Nummer 5 hat für Wagner eine spezielle Bedeutung und einer seiner Jugendtrainer hat ihm einen wichtigen Rat mitgegeben, den jeder junge Eishockeyspieler auf der Welt gehört haben sollte. Was viele nicht wissen: Wagner übte früher neben Eishockey noch ganz andere Sportarten aus! Und selbstverständlich findet auch diesmal die Powerfragerunde statt, um Kurioses, Witziges und teilweise Unglaubliches aus dem Leben von Sebastian Uvira zu erfahren.