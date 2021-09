Lesedauer: ca. 1 Minute

​Spannung war im zweiten Teil des fünften Spieltags der DEL geboten, speziell in den Partien Iserlohn – München und vor allem Ingolstadt – Düsseldorf, die beide in der Verlängerung entschieden wurden. Deutlicher war der Sieg des Meisters aus Berlin, der 4:0 in Straubing gewann.

Nach fünf Spieltagen musste der EHC Red Bull München die erste Niederlage der Saison kassieren und somit gleichzeitig die Tabellenführung an die Grizzlys Wolfsburg abgeben. Zwar gingen die Münchner durch Austin Ortega in Führung, doch die Roosters schlugen in Überzahl und anschließend nach der regulären Spielzeit durch Casey Bailey und Joseph Whitney zurück.



Fast noch spannender verlief die Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und der Düsseldorfer EG, die nach kurzer Zeit durch Wayne Simpson zwar in Rückstand geriet, sich aber schnell wieder zurück ins Spiel brachte. Durch Carter Proft, Tobias Eder, Jerry D’Amigo und Bernhard Ebner erhöhten die Rheinländer zwischenzeitlich auf 4:1, ehe sich die Bayern durch Pietta, Höflin und Strom zurückkämpften. Am Ende war es noch einmal der Däne, der im Overtime den entscheidenden Treffer erzielte und die Aufholjagd somit perfekt machte. Anders sah es dagegen in Straubing aus: Die Eisbären Berlin dominierten von Beginn an das Geschehen und gingen früh durch Blaine Byron in Führung. Nach diversen Strafen auf beiden Seiten begann eine Druckphase der Berliner, gegen die die Tigers nicht ankamen. Es folgte der Überzahltreffer von Frank Hördler, ehe Matthew White und noch einmal Byron auf 4:0 erhöhten.

Die DEL-Spiele am Mittwoch:

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: Iserlohn: Bailey (PP) – München: Ortega

ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 5:4 (1:2, 0:2, 3:0, 1:0) n.V.

Tore: Ingolstadt: Simpson, Pietta, Höflin, Storm – Düsseldorf: Proft (PP), Eder, D’Amigo, Ebner

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Tore: Berlin: Byron (PP), Hördler, White, Byron

Eugenio Marino