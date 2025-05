Lesedauer: ca. 1 Minute

Das deutsche Eishockey trauert um Gerhard Lichtnecker. Der langjährige Schiedsrichter-Obmann des Deutschen Eishockey-Bundes ist im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Gerhard Lichtnecker prägte das deutsche Schiedsrichterwesen über viele Jahre hinweg auf außergewöhnliche Weise – zuvorderst natürlich als aktiver Schiedsrichter auf dem Eis. Insgesamt hat er 1927 Spiele begleitet, darunter 221 internationale Einsätze als Unparteiischer.

Am 1. April 2006 wurde er erstmals durch das damalige DEB-Präsidium unter Franz Reindl zum Schiedsrichter-Obmann berufen – ein Moment, den er selbst später mit einem Lächeln als möglichen Aprilscherz bezeichnete. Es war der Beginn einer bemerkenswerten Laufbahn an der Spitze des deutschen Schiedsrichterwesens. Mit seiner großen Leidenschaft für das Eishockey und seinem unermüdlichen Einsatz trat er mehrfach dieses verantwortungsvolle Amt an und wurde zuletzt im April 2018 zum vierten Mal wiedergewählt. Seine Amtszeit dauerte bis 2022 und war geprägt von Innovation, Teamgeist und Weitblick.

Gerhard Lichtnecker war nicht nur ein zuverlässiger Organisator und Gestalter, sondern auch ein Teamplayer, der auch mit seiner humorvollen Art gepunktet hat. Er arbeitete eng mit den Schiedsrichter-Obleuten der Landesverbände, den Ligen und dem Präsidium des DEB zusammen. Dabei war es ihm stets ein Anliegen, das Ansehen der Schiedsrichter in der Öffentlichkeit zu stärken, neue Talente zu gewinnen und höchste Qualitätsstandards zu sichern.

Gemeinsam mit seinem Ausschuss setzte er zahlreiche richtungsweisende Entwicklungen im deutschen Schiedsrichterwesen um, von denen viele auch international Anerkennung fanden. Besonders am Herzen lag ihm die Förderung des Nachwuchses – viele junge Talente, die unter seiner Leitung gefördert wurden, standen später bei internationalen Turnieren auf dem Eis, bis hin zu Goldmedaillenspielen. Er selbst war lange Jahre über seine Tätigkeit beim DEB hinaus als IIHF-Supervisor aktiv und Mitglied des IIHF Officials Committees.

Gerhard Lichtnecker hat das deutsche Eishockey auf besondere Weise mitgestaltet und wird als leidenschaftlicher Mitstreiter, kluger Impulsgeber und verlässlicher Mensch unvergessen bleiben.

„Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Der Deutsche Eishockey-Bund wird Gerhard Lichtnecker ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt der DEB in seiner Mitteilung.



