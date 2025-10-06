IIHF verkündet neuen Wettbewerb

Ein wenig wie die Nations League: Neuer European Cup of Nations

06.10.2025, 17:20 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Angekündigt hatte die International Icehockey Federation diesen Wettbewerb schon vor einiger Zeit. Nun ist es klar: Ab sofort gibt es im Eishockey den European Cup of Nations. Und das Ganze erinnert an die UEFA Nations League im Fußball.

Anzeige

Die „International Breaks“, wie die in allen Spielplänen der europäischen Topligen vorgesehenen Pausen für Länderspiele heißen, werden künftig mit dem European Cup of Nations, oder auch: Europapokal der Nationen, gefüllt. Die erste Saison des „ECN“ wird in den internationalen Pausen im November, Dezember und Februar ausgetragen. Insgesamt werden zum Auftakt 18 Nationalmannschaften in Dreier- oder Vierergruppen daran teilnehmen. „Der DEB wird seine dem Turnierformat entsprechenden Länderspiele im Rahmen des renommierten und international bekannten Deutschland-Cups absolvieren“, erklärte der Deutsche Eishockey-Bund.

Die teilnehmenden Nationen sind Deutschland, die Slowakei, Lettland, Norwegen, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen, Frankreich, Slowenien, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Litauen, Estland, Spanien, Rumänien und die Ukraine. Das heißt allerdings auch: Finnland, Schweden, Tschechien und die Schweiz sind nicht dabei und werden weiterhin im Rahmen der Euro Hockey Tour aufeinandertreffen. „Die langfristige Vision ist es, den ECN schrittweise weiterzuentwickeln und alle interessierten europäischen Nationen einzubinden“, erklärte die IIHF auf Hockeyweb-Nachfrage.

Zum Modus erklärt die IIHF, dass „der ECN als Wettbewerbsrahmen fungieren wird, der es den 18 Ländern ermöglicht, gegen Gegner auf einem ähnlichen sportlichen Level mit der Unterstützung der IIHF zu spielen. Das Ziel ist, das Produkt in den kommenden Saisons weiterzuentwickeln.“ Aktuell wird es also keine Spiele zwischen, beispielsweise, der Slowakei und Spanien geben, was in der Zukunft, so die IIHF, aber möglich sein könnte, „aber nur, wenn (innerhalb dieses Beispiels, d.Red.) Spanien sich durch die Gruppenphasen das Recht verdient, gegen höherrangige Teams zu spielen. Das ist für 2025/26 noch nicht vorgesehen“, so die IIHF. Das klingt also deutlich nach dem Format, dass im Fußball für die UEFA Nations League mit Auf- und Abstiegen angewendet wird.

Sobald sich der ECN in diese Richtung entwickelt hat, soll es am Saisonende auch eine entsprechende Trophäe für einen Gesamtsieger geben.