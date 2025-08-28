Am Samstag geht es nach Essen

Heimrechttausch: Crash Eagles Kaarst empfangen Köln

28.08.2025, 21:48 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Den Köln Rheinos steht keine Halle zur Verfügung. Daher findet das Spiel in der Skaterhockey-Bundesliga gegen die Crasg Eagles Kaarst am Freitag um 20 Uhr in Kaarst statt.

Die Rheinos sind nicht zu beneiden, spielen sie seit Jahren doch in einer Ausweichhalle, die weder isoliert ist noch barrierefrei und nur knapp 150 Zuschauerplätze hat. Die angrenzende Großsporthalle Köln-Bocklemünd ist seit fast zehn Jahren eine brachliegende Baustelle, da die Stadt Köln nicht in der Lage ist, dort eine Entscheidung zu treffen, ob abgerissen oder saniert wird. Kein gutes Bild, das die Stadt Köln abgibt.

Zu allem Übel wurde in die Aushilfshalle eingebrochen, dazu ist dort der Strom ausgefallen und die Halle nun seit 14 Tagen gesperrt. Auch bis Freitag ist eine Freigabe nicht zu erwarten. Daher nun der Wechsel in die Stadtparkhalle Kaarst, dem die Stadt Kaarst kurzfristig zustimmte.

Für die Kölner alles andere als angenehm, sind sie doch dringend auf Punkte angewiesen. Aktuell liegen die Domstädter auf dem achten Rang, punktgleich mit dem Tabellenneunten Duisburg. Sicher nicht die Platzierung, die sich die Rheinos vor der Saison versprochen haben, aber noch auf einem Play-off-Rang. Die Crash Eagles wollen ihrerseits mit einem Sieg den zweiten Rang sichern und sind auch wegen dem Heimrecht Favorit.

Am Samstag steht dann die Partie beim den Eagles Essen-West an. Da fragt man sich natürlich, wie die Fans die jeweiligen Eagles anfeuern. Da ist Kreativität gefordert. Gefordert sind auch die beiden Teams, denn es ist das Spitzenspiel. Tabellenführer Essen gegen Meister Kaarst, das dürfte ein Leckerbissen für die sicher zahlreichen Besucher werden.

Ebenfalls am kommenden Wochenende geht die Europameisterschaft der U19 in Ternitz (Österreich) über die Bühne. Paul Nowak, Tim Wingen und Malte Fonken vertreten die Kaarster Farben.