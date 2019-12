Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen. Am letzten Wochenende standen sich noch die Altmeisterclubs EV Füssen und der SC Riessersee gegenüber, in der Summe ging dieses Duell unentschieden aus. Die Werdenfelser gewannen souverän daheim mit 3:0 und der EV Füssen behielt bei seinem Heimspiel die Nase vorn.

Bereits am 2.Weihnachtsfeiertag sind die Weiß-Blauen erneut im Einsatz. Dann sind die Sonthofen Bulls um 18 Uhr im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. In dieser Saison standen sich beide Clubs bereits zweimal zu Punktspielen gegenüber, gewonnen hatte jeweils der Gastgeber. Der SC Riessersee beteiligt sich zu Weihnachten an einer Charity-Aktion für notleidende Kinder. Nach dem ersten Treffer der Weiß-Blauen startet erstmalig im Olympia-Eissportzentrum der Teddy Bear Toss

Panagiotis Christakakis: „Am 2. Weihnachtsfeiertag wollen wir die Hilfsorganisation Humedica mit einer besonderen Charity-Aktion unterstützen. Diese Organisation setzt sich für notleidende Kinder auf der ganzen Welt ein. Sobald unsere Mannschaft das erste Tor erzielt, werden für einen guten Zweck Teddybären und andere Plüschtiere von den Zuschauern aufs Eis geworfen.“

Weiter geht es schon am Samstag, 28. Dezember, dann gastiert der SC Riessersee beim Tabellenführer Memmingen Indians. Die bayerischen Schwaben haben erst kürzlich Tim Richter unter Vertrag genommen, der insgesamt vier Jahre in Garmisch-Partenkirchen spielte. Der SCR-Fanclub Blue Bavarians Murnau setzt zu diesem Spiel, das bereits um 16.30 Uhr im Stadion am Hühnerberg beginnt, einen Fanbus ein. Nur zwei Tage später spielt dann der SC Riessersee erneut gegen Memmingen, dann allerdings im heimischen Olympia-Eissportzentrum: am Montag, 30.Dezember, um 20 Uhr.

Trainer George Kink zum bevorstehenden Spielemarathon: „Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit im Eishockey, es wird intensiv, die Hallen sind voll. Nur wollen wir an unsere Gegner keine Geschenke verteilen. Mit unserem kurzen Kader müssen wir allerdings sehen, was am Ende des Tages rauskommt. Unser Wunsch ans Christkind ist eindeutig ein Ende der Verletzungsserie. Die verbliebenen Jungs geben alles, blocken Schüsse und arbeiten hart. Auf unsere Fans in unserem Rücken kommt es jetzt auch an, sie geben uns mit ihrem Support immer noch einen Extrapush. Den brauchen wir.“