​Die Blue Devils Weiden sind auf der Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter fündig geworden: Jürgen Rumrich wird diese Position ab sofort besetzen. Den Verantwortlichen war wichtig, einen Mann mit reichlich Erfahrung im Eishockey-Business und einem sehr guten Netzwerk zu verpflichten. Mit Rumrich konnte nun ein erfahrener Profi unter Vertrag genommen werden, der genau diesem Anforderungsprofil entspricht.

Der ehemalige DEL- und Nationalspieler war zuletzt Geschäftsführer beim DEL2-Club Tölzer Löwen. Zuvor war der gebürtige Miesbacher von 2015 bis 2020 sportlicher Leiter in der DEL bei den Schwenninger Wild Wings. Aber auch als Trainer war Rumrich in Deutschlands Elite-Liga bereits aktiv. Bei den Straubing Tigers stand Rumrich als Assistenztrainer und Headcoach unter Vertrag, wo er u.a. auch mit Chad Bassen zusammenarbeitete. Ab sofort fungiert der 53-Jährige als Sportlicher Leiter beim aktuellen Tabellenführer der Oberliga Süd.



„Der Kontakt zu den Verantwortlichen der Blue Devils kam über Sebastian Buchwieser zustande. Das Konzept der Blue Devils hat mich überzeugt und ich sehe ein enormes Potenzial für die Zukunft im Standort Weiden. Mit meiner Erfahrung möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dieses Konzept langfristig weiterzuentwickeln“, so Jürgen Rumrich.

Jürgen Rumrich hat nicht nur die sportlichen Ziele der ersten Mannschaft im Fokus, sondern will auch die Nachwuchsförderung vorantreiben: „Mein Ziel ist es, dass in Weiden attraktives und erfolgreiches Eishockey geboten wird. Natürlich soll auch der Aufstieg in die DEL2 erreicht werden. Aber ich möchte auch den Nachwuchs nach vorne bringen, um Eigengewächse in die erste Mannschaft integrieren zu können.“