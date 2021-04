Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine Herforder Eishockeylegende geht – nach fünf Jahren trennen sich die Wege des Herforder EV und Chefcoach Jeff Job. Der im Mai auslaufende Vertrag mit dem 57-jährigen Kanadier wird nicht verlängert und so endet eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit im Anschluss an die erste Eiszeit in der Oberliga Nord.

Zur Saison 2016/2017 kehrte Jeff Job nach 24 Jahren ins beschauliche Herford zurück, wo er als Spieler des HEG in den 80ern und 90ern bereits zur Kultfigur bei den heimischen Fans wurde. Als Coach führte er sowohl die Seniorenmannschaft der Ice Dragons, wie auch den Nachwuchs der Ostwestfalen zu tollen Erfolgen. Unvergessen sind die Meisterschaften der Regionalliga West in den Jahren 2018 und 2019, mit denen schließlich der Weg in die Oberliga Nord und somit in das professionelle Eishockey geebnet wurde.