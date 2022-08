Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Mittwoch ging es für die Mannschaft von Trainer Henry Thom nach rund fünf Monaten endlich wieder auf das Eis.

Um 15.30 Uhr begann die erste Einheit für das Team der Crocodiles Hamburg – dem vorab ein alter Bekannter als neuer Co-Trainer vorgestellt wurde. 2018 wechselte der heute 38-Jährige zu den Crocodiles Hamburg und lief in vier Spielzeiten für die Hamburger auf. Die Bilanz: 141 Spiele, 57 Tore und 85 Vorlagen. Der Name: Patrick Saggau.

Nach 23 Jahren als Profi hängt der gebürtige Lübecker seine (Spieler-)Schlittschuhe an den Nagel. Patrick Saggau lief in der DEL, der DEL2 und der Oberliga in insgesamt 779 Spielen auf, erzielte 299 Treffer und bereitete 429 Tore vor. In der vergangenen Saison musste der Routinier aufgrund von Rückenproblemen allerdings immer wieder passen.

„Ich freue mich über die Unterstützung. So kann man sich austauschen und hat immer eine zweite Meinung. Wir kennen uns schon ewig und der Respekt voreinander ist groß. Vier Augen sehen mehr als zwei, auch wenn dafür jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein gehen“, sagt Trainer Henry Thom.

Der neue Co-Trainer wurde in Timmendorf ausgebildet und verließ die Heimat zur Saison 2002/03, um in Berlin erstmals DEL-Luft zu schnuppern. Von 2003 bis 2006 lief der Stürmer am Pferdeturm für die Hannover Indians auf und empfahl sich dort für ein weiteres DEL-Engagement, diesmal bei den Straubing Tigers. Über den EHC München (2006/07), die Moskitos Essen (2007/08) und die Lausitzer Füchse (2008/09) führte der Weg schließlich wieder zurück in den Norden. Von 2009 bis 2018 lief der Wahl-Hamburger für den EHC Timmendorfer Strand 06 auf, bevor es zu seiner letzten Station in Hamburg ging.