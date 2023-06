Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Krefelder EV wird in der kommenden Saison nicht mehr mit einer U-23-Mannschaft in der Oberliga Nord an den Start gehen. Das erklärte der Stammverein gemeinsam mit den Krefeld Pinguinen. Es gehe um eine „Fokussierung auf das Kerngeschäft, Laufschule bis zur U20-DNL“.

Herzstück des überarbeiteten Nachwuchsprogramms soll fortan die U20-DNL-Mannschaft des Stammvereins sein, die die jungen Talente des KEV 81 direkt an die Profi-Mannschaft heranführen soll. Grund hierfür ist der sich schon seit mehreren Jahren abzeichnende und sich für die Zukunft verfestigende Trend, dass junge Talente immer frühzeitiger an den Profikader herangeführt werden sollten.



Elmar Schmitz, Sportvorstand KEV 81: „Um die bestmögliche Förderung unserer jungen Spieler zu gewährleisten, wollen wir die uns in Krefeld zur Verfügung stehenden Ressourcen verantwortungsvoll und zielgerichtet bündeln. Daher haben wir nach tiefgehender Analyse der vergangenen Spielzeiten mit einer Oberliga- und einer DNL-Mannschaft befunden, dass der Fokus auf eine professionell geführte Mannschaft in der Spitze des KEV81 diese Förderung verbessern wird. Wir haben derzeit in der U20 und U17 sowie in den Altersklassen darunter viele Talente, die vor dem Durchbruch stehen und davon profitieren werden, in den höchsten deutschen Nachwuchsligen gegen die besten deutschen Nachwuchsspieler anzutreten. Hierfür ist es notwendig, dass wir unser Ausbildungs-Konzept gemeinsam mit den Krefeld Pinguinen anpassen und zukunftssicher ausrichten.“

Peer Schopp, Geschäftsführer Krefeld Pinguine: „Die Krefeld Pinguine und der KEV81 haben in den vergangenen Jahren sehr von der fantastischen Infrastruktur an der Westparkstraße profitiert. Leider war zu beobachten, dass die Oberliga-Mannschaft trotz der Verstärkung durch unsere U23-Spieler mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen auf lange Sicht nur bedingt konkurrenzfähig war. Hinsichtlich des zukunftsweisenden Eishallen-Konzepts der Stadt Krefeld sehen wir uns daher in der Pflicht, unser Nachwuchskonzept zu überarbeiten und unseren Fokus ab sofort auf die professionelle Führung der DNL-Mannschaft zu legen, so wie es an den führenden AusbildungsStandorten Deutschlands bereits praktiziert wird. Als Bestätigung dieser Ausrichtung sehen wir, dass wir für die kommende Spielzeit mit Niclas Focks und Carl Konze zwei Spieler des letztjährigen DNL-Kaders mit U21-Förderverträgen für die DEL2 ausstatten werden.“