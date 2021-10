Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Bezahlsender Sky Deutschland hat sich für die kommenden vier Jahre umfangreiche Übertragungsrechte an der National Hockey League (NHL) gesichert.

Sky Deutschland gab heute bekannt sich umfangreiche Übertragungsrechte an der besten Eishockeyliga der Welt bis zum Jahr 2025 gesichert zu haben. Dabei überträgt der Bezahlsender rund 300 Partien pro Saison live in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol. Sky teilte mit, dass Hauptrunden-Spiele, Playoffs, NHL Winter Classic, All Star Game und alle Finalspiele um den Stanley Cup ausgestrahlt werden sollen. In der Regel erfolgt die Übertragung mit englischem Originalkommentar, während ausgewählte Spiele auch mit deutschem Kommentar übertragen werden. Da Exklusivrechte erworben wurden, werden bis auf ein paar Ausnahmen nur die von Sky übertragenen Spiele in Deutschland zu sehen sein. Alle anderen Partien stehen weiterhin wie gewohnt über die kostenpflichtige Plattform NHL.TV zur Verfügung. Somit müssen Fans die zukünftig auf alle Spiele Zugriff haben möchten, zwei Verträge abschließen.