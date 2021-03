Lesedauer: ca. 1 Minute

Unsere Instagram-Liveshow geht in die nächste Runde. Diesmal wagen wir den Sprung nach Übersee, genauer gesagt nach Minnesota. Ein gebürtiger Augsburger, der nach einigen Jahren in Juniorenligen und am College mittlerweile endgültig in der NHL Fuß gefasst hat – Nico Sturm.

Augsburg und Kaufbeuren in der DNL, Corpus Christi IceRays, Austin Bruins, Tri-City Storm in den Juniorenligen, Clarkson University im College bzw. der NCAA und mittlerweile Minnesota Wild in der NHL. Verbrachte er die vergangene Spielzeit noch größtenteils in der AHL bei den Iowa Wild, gehört Nico Sturm seit dieser Saison zum festen NHL-Aufgebot der Wild und schnürte auch seinen ersten Doppelpack in der besten Eishockeyliga der Welt. Darüber werden wir natürlich sprechen.

Genauso geht es selbstverständlich um die aktuelle Situation seines Teams – Platz zwei in der West Division, nur zwei Punkte Rückstand nach ganz vorne, die Playoffs vor Augen und vier Siege in Folge zuletzt. Alles vor leeren Rängen – Corona ist auch in den USA präsent, wie unser Gast schon persönlich erfahren musste. Wir sprechen mit ihm über seine sportlichen und persönlichen Ziele in dieser Saison und darüber hinaus. Und auch in der Powerfragerunde werden wir bestimmt einige interessante Dinge erfahren – seid gespannt!

Euch brennt noch ein Sache unter den Nägeln, die ihr schon immer von Nico Sturm wissen wolltet? – Jetzt habt ihr die Chance dazu! Schickt uns eure Fragen an den Spieler der Minnesota Wild über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann ganz einfach einschalten – Mittwoch 19:30 Instagram-Live mit Nico Sturm!

Bis dahin könnt ihr euch gerne auch nochmal unsere vorherigen Livestreams (mit z.B. Philipp Grubauer, Tim Stützle, Dominik Kahun) als Video oder als Podcast anhören.