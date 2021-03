Lesedauer: ca. 1 Minute

Hockeyweb goes USA! In der vergangenen Folge unserer Instagram-Liveshow gingen wir rüber nach Nordamerika in die NHL, genauer gesagt nach Minnesota zu Nico Sturm. Lange Jahre ist er schon in Übersee unterwegs, vor fast genau zwei Jahren unterschrieb er seinen ersten NHL-Vertrag und ist mittlerweile eine feste Größe und Stammspieler der Minnesota Wild. Trotz aller Erfolge: für die deutsche Nationalmannschaft stand der 25-Jährige noch nie auf dem Eis…

Gedraftet wurde er nie – endgültig angekommen in der besten Eishockeyliga der Welt ist er trotzdem. Von Augsburg über Kaufbeuren ging es durch einige Juniorenligen in Amerika zur Clarkson University und schließlich nach Minnesota. Nico Sturm ließ uns eintauchen in seinen Werdegang und erzählte uns, wie er schlussendlich dann bei den Wild landete.

Nach einem Jahr in der AHL läuft es aktuell richtig gut für Sturm und sein Team – Platz zwei in der West Divison. Auch seine ersten Tore in der regulären Saison erzielte er, zwei davon gegen Philipp Grubauer. Wie sieht seine aktuelle Rolle aus? Was macht ihn und die Wild so stark? Wo geht die Reise noch hin in dieser Saison? Welche Ziele hat er sich gesetzt? – Über all das haben wir mit unserem stürmischen NHL-Star natürlich gesprochen.

Eines seiner Ziele ist, wie er verriet, natürlich auch endlich mal für Deutschland zu spielen. Für die U20 stand er zwar schon auf dem Eis, für die A-Nationalmannschaft aber noch nicht. Sturm tauscht sich regelmäßig mit Bundestrainer Toni Söderholm aus. Ihr wollt wissen, warum es trotzdem noch nie geklappt hat? – Einfach reinhören!

Trotz einer etwas kürzeren Sendung, blieb auch Nico Sturm unsere Powerfragerunde nicht erspart: Warum die Rückennummer 7? Was macht ihm neben dem Eis am meisten Spaß? Wobei hat er in seiner Karriere am meisten gelernt? Was ging ihm durch den Kopf, als er sein erstes NHL-Tor erzielt hatte? Als kleines Extra hat er uns auch den Puck gezeigt, den er damals in den Playoffs gegen Vancouver verwandelte!

Ihr seid neugierig geworden, habt die Sendung am Mittwoch aber leider verpasst?! – Kein Problem! Wie immer könnt ihr die Show auf unseren Kanälen auf Instagram, Youtube und Spotify einfach nachhören. Eines sei euch gesagt: Es lohnt sich!

Auch die älteren Folgen mit Dominik Kahun, Philipp Grubauer, Moritz Seider, Tim Stützle und vielen weiteren könnt ihr euch noch im Nachhinein anhören.