Symbolischer Kurzzeitvertrag für Abschiedsspiel

Marc-André Fleury beendet Karriere bei Pittsburgh Penguins

15.09.2025, 20:52 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der 40-jährige Kanadier kehrt für sein Karriereende zu seinem ersten NHL-Club zurück, mit dem er dreimal den Stanley Cup gewann.

Marc-André Fleury hat einen besonderen Schritt in seiner einzigartigen Eishockeykarriere gemacht: Der mittlerweile 40-jährige Torhüter unterzeichnete einen Probevertrag bei den Pittsburgh Penguins, um sein allerletztes Profispiel im Trikot jenes Clubs zu bestreiten, bei dem seine NHL-Laufbahn einst begann. Am 27. September 2025 kehrt er für das Freundschaftsspiel gegen die Columbus Blue Jackets, welches in der PPG Paints Arena stattfindet, in den Kasten zurück – er wird dort zumindest das erste Drittel der Partie bestreiten. Für Fans und Verein ist dieser Moment von großer Symbolkraft – schließlich war Fleury über mehr als ein Jahrzehnt das Gesicht zwischen den Pfosten in Pittsburgh, feierte mit den Penguins drei Stanley-Cup-Titel und wurde zu einem der beliebtesten Spieler in der Vereinsgeschichte.

Mit dem symbolischen Kurzzeitvertrag schließt sich der Kreis: Fleury, der zuletzt in Minnesota aktiv war und in seiner langen Karriere zahlreiche Meilensteine erreichte, erhält so die Möglichkeit, seinen Abschied dort zu feiern, wo er als Erstrunden-Pick 2003 den Sprung in die NHL schaffte. Das letzte Spiel ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern vor allem ein emotionales Dankeschön an die Fans, die ihn über Jahre getragen haben. In der Arena, in der er so viele unvergessene Paraden zeigte, wird Fleury ein letztes Mal die berühmten „Pens“-Farben tragen – ein würdiger Abschluss für einen künftigen Hall-of-Fame-Torhüter.

Fleury spielte 21 Spielzeiten von 2003 bis 2025 in der NHL und trug neben Pittsburgh noch für die Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks und Minnesota Wild das Trikot. Seine Bilanz in der regulären Saison: 1.051 Spiele, dabei 575 Siege, 339 Niederlagen, 97 Overtime/Losses, und 76 Shutouts. Dabei verzeichnete er eine Fangquote 91,2 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,60. Bei den Penguins hält er zahlreiche Rekorde: unter anderem die meisten Spiele (691 Regular Season Spiele), die meisten Siege (375) und die meisten Shutouts (44) in der Geschichte des Teams. Außerdem gewann er dreimal den Stanley Cup mit Pittsburgh (2009, 2016, 2017) und erhielt im Laufe seiner Karriere bedeutende Auszeichnungen, wie etwa die Vezina Trophy (2021) für den besten NHL-Torhüter, sowie die William M. Jennings Trophy für den niedrigsten Gegentorschnitt.