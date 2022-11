Lesedauer: ca. 2 Minuten

Tim Stützle punktet doppelt, kann die Heimniederlage der Ottawa Senators gegen die Vancouver Canucks aber nicht verhindern.

Mit einer sehr soliden Leistung haben die Edmonton Oilers den aktuellen Vizemeister Tampa Bay Lightning auf deren Eis mit 3:2 besiegt. Warren Foegele brachte die Gäste aus Kanadas Westen nach gut acht Minuten in Unterzahl in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Brandon Hagel nach feinem Zuspiel von Nikita Kucherov aus. Zu Beginn des Mittelabschnitts warfen die Oilers ihre Star-Power in die Waagschale und nutzen zwei Strafzeiten gegen die Bolts aus: Connor McDavid staubte ab und nur zwei Minuten später nutzte Leon Draisaitl einen Scheibengewinn hinter dem Tor der Lightning mit einem platzierten Rückschandschuss zur 3:1-Führung. Zach Hyman erzielte das vermeintliche vierte Tor der Gäste, doch der Treffer wurde aberkannt wegen Hymans Kick-Bewegung mit dem Schlittschuh.



Im Schlussabschnitt war nicht mal eine Minute gespielt, als Alex Killorn per Abfälscher traf und kurz danach hatten die Bolts ausgeglichen - vermeintlich! Nach Videoüberprüfung wurde auch dieser Treffer aber nicht anerkannt, weil der Puck die Linie nicht vollumfänglich überschritten hatte. Bei beiden Situationen wurde die jeweilige Entscheidung auf dem Eis durch den Videobeweis revidiert. So brachten die Oilers den knappen Vorsprung mit etwas Glück und einem starken Jack Campbell im Tor nach Hause.

Die Arizona Coyotes absolvieren derzeit eine Rekordserie von 14 Auswärtsspielen in Serie - genauso lang war bisher nur die Serie Vancouver Canucks während der Olympischen Winterspiele 2010. Letzte Nacht traten die Koyoten in Buffalo an und nahmen dort beide Punkte mit - 4:1 hieß am Ende für die Gäste aus dem Wüstenstaat. Lawson Crouse erzielte nach nur 23 Sekunden das drittschnellste Tor dieser Spielzeit. Clayton Keller feierte mit dem seinem Treffer ins leere Tor der Sabres zur endgültigen Entscheidung ein Jubiläum: Es war Tor Nummer 100 in seiner noch jungen Karriere.

JJ Peterka verzeichnete in rund 14 Minuten Eiszeit einen Torschuss und ging mit einem Wert von -1 aus der Partie.

Die Vancouver Canucks scheinen sich von ihrem katatrophalen Saisonstart, der ihnen mit drei Niederlagen in den den ersten drei Spielen trotz eines Mehr-Tore-Vorsprungs in jeder dieser Partien einen NHL-Negativrekord bescherte, allmählich zu erholen. Bei den Ottawa Senators fuhren sie ihren vierten Saisonsieg und servierten den Sens die siebte Niederlage in Folge. Diese konnte auch Tim Stützle seinem sehenswert herausgespielten Tor zum zwischenzeitlichen 3:4-Anschlusstreffer und seinem vorherigen Assist 2:1-Führungstor von Travis Harmonic nicht verhindern. Bei den Canucks gab Brock Boeser sein Comeback und erzielte in seinem ersten Spiel einen Assist.



Moritz Seider sicherten sich im ewig jungen Duell mit den Montreal Canadiens zumindest einen Punkt. Zweimal gleichen sie nach Führung der Habs wieder aus, am Ende hatten die Kanadier im Schusswettbewerb einen Hauch mehr Glück und sicherten sich dirch den verwandelten Penalty von Kapitän Nick Suzuki den Zusatzpunkt. Moritz Seider kam auf mehr als 27 Minuten Eiszeit, davon exakt achteinhalb Minuten in Überzahl, aber auch er konnte dem darbenden Powerplay der Red Wings keine Durchschlagskraft verleihen. Keine ihrer sieben Gelegenheiten konnten sie in ein Tor ummünzen.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

New Jersey Devils - Calgary Flames 3:2

New York Rangers - New York Islanders 3:4

Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:4 (OT)

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 5:1

Winnipeg Jets - Dallas Stars - 5:1

Seattle Kraken - Nashville Predators 5:1

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 1:0