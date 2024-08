Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ehemalige NHL-All-Star Eric Staal geht nach 18 Saisons in den Ruhestand. Als Stanley Cup-Sieger, Weltmeister und Olympiasieger ist er Mitglied des elitären Triple Gold Clubs.

Die Carolina Hurricanes gaben am Dienstag bekannt, dass Staal einen Eintagesvertrag unterzeichnet hatte, mit dem er seine Karriere als Mitglied der Organisation beendete, die ihn 2003 ursprünglich als Nummer 2 im Draft auswählte und mit der er drei Jahre später im Jahre 2006 den Stanley Cup gewann. Die Hurricanes, die er sieben Jahre als Kapitän anführte, gaben bekannt, dass sie Staals Trikot mit der Nummer 12 in der kommenden Saison nicht mehr vergeben werden.

„Seit ich mit 18 Jahren in Raleigh ankam und während meiner zwölf Jahre dort, habe ich die Liebe und Unterstützung der Fans und der Organisation auf eine Weise gespürt, die sich für mich immer besonders anfühlen wird“, sagte Staal in einer Erklärung. „Es bestand für mich kein Zweifel daran, dass ich als ein Teil der Carolina Hurricanes in den Ruhestand gehen wollte. Jetzt auch zu wissen, dass das Team meine Nummer 12 in den Ruhestand schickt, ist wirklich demütigend und ich bin äußerst dankbar und geehrt.“

Der 39-jährige Staal erzielte in seiner Karriere, in der er für die Carolina Hurricanes, New York Rangers, Minnesota Wild, Buffalo Sabres, Montreal Canadiens und Florida Panthers spielte, 455 Tore und 608 Assists in 1.365 Spielen. Staal spielte zuletzt in der Saison 2022-23 für die Panthers, sein letztes Spiel war das verlorene Stanley Cup-Finale.

Staal nahm an sechs NHL All-Star Games teil und wurde 2008 zum MVP gewählt.

Staal machte sich in seiner zweiten NHL-Saison 2005/06 schnell mit 100 Scorerpunkten (45 Toren und 55 Assists) einen Namen in Carolina.

Staal hält seit dem Umzug der ehemaligen Hartford Whalers nach North Carolina im Jahr 1997 Franchise-Rekorde für die meisten Tore (322), Vorlagen (453), Punkte (775), absolvierte Spiele (909), Powerplay-Tore (105), Powerplay-Punkte (252) und Hattricks (13).

„Eric ist eine einzigartig zentrale Figur in der Franchise-Geschichte“, sagte Carolinas General Manager Eric Tulsky. „Während seiner Zeit hier hatte er einen unermesslichen Einfluss auf seine Teamkollegen, die Organisation und die Gemeinschaft. Wir freuen uns darauf das Trikot mit der Nummer 12 unter die Hallendecke zu heben und die Karriere eines Mannes zu feiern, der den Eishockeyfans in North Carolina so viel bedeutet hat.“

Staal wird der vierte Spieler der Hurricanes/Whalers-Ära sein, dessen Nummer nicht mehr vergeben wird. Zuvor waren es Glen Wesley (2), Ron Francis (10) und der aktuelle Hurricanes-Trainer Rod Brind'Amour (17).

Staal ist der älteste von vier Brüdern, die in der NHL spielten, darunter drei im selben Spiel am 25. April 2013, als er für die Hurricanes in einer Reihe mit Jordan und Jared startete. Eric und Jordan waren vier Saisons lang Teamkollegen bei Carolina (2012-16). Mit Bruder Marc spielte er zusammen bei den Rangers (2015-16) und Panthers (2022-23).

Staal ist außerdem Mitglied des Triple Gold Clubs - er gewann neben dem Stanley Cup mit Kanada Goldmedaillen bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2007 und den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver.