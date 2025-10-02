Saisonstart bei Farmteam Bakersfield Condors

Edmonton Oilers schicken Josh Samanski in die AHL

02.10.2025, 23:54 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Für den 23-jährigen Erdinger endet damit auf der Zielgeraden der Vorbereitung vorerst der Traum vom NHL-Debüt.

Die Edmonton Oilers gaben am Donnerstag bekannt, dass sie Nationalspieler Josh Samanski zusammen mit fünf weiteren Spielern an die Bakersfield Condors in die AHL ausgeliehen haben. Mit den Verteidigern Cam Dineen und Riley Stillman wurden zudem zwei Akteure noch auf die Waiver-Liste gesetzt.

Samanski konnte in der Vorbereitung durchaus überzeugen und wurde beim 4:0-Erfolg gegen die Winnipeg Jets mit einem Tor und einer Vorlage zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet.

“Sammy hat richtig gutes Eishockey gespielt und vielen Leuten die Augen geöffnet wie gut er Eishockey spielt," äußerte sich Oilers-Superstar Leon Draisaitl im Interview über Samanski. "Die General Manager und Trainer sind von ihm begeistert. Aber es geht nicht darum, dass er es sofort in den Kader schafft, sondern Schritt für Schritt geht und die Verantwortlichen mit weiter konstanten Leistungen auf sich aufmerksam macht."

Mit diesen jüngsten Kaderveränderungen verfügen die Oilers nun über 16 Stürmer, acht Verteidiger und zwei Torhüter in ihrem Kader. Da die Gesamtzahl des Kaders maximal 23 Spieler betragen darf, müssen die Oilers ihr Team noch um drei weitere Spieler reduzieren. Bis zum 6. Oktober müssen die 32 NHL-Klubs ihre finalen Kader für den Saisonstart (7. Oktober) bekanntgeben.

Die Oilers bestreiten am Freitag ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen die Canucks in Vancouver, bevor sie am Mittwoch zu Hause gegen die Calgary Flames in die reguläre Saison 2025/26 starten.