​Sport ist mehr als nur Tore zu schießen. Das wissen Sportlerinnen und Sportler ganz genau. Ein Verein wird zu einer zweiten Heimat, dort lernen Kinder, was es bedeutet, sich in ein Team einzubringen, lernen wichtige Lektionen fürs Leben. Und es ist ein Ort, der Hilfe bringt, wenn es schlecht läuft. „Ich komme mit einer Bitte auf Sie zu“, beginnt daher eine Mail von Jenny Guggenhuber, die sich im Namen des ERSC Ottobrunn an Hockeyweb wandte.

Es geht um Pietro Scattaglia, ein 22 Jahre junger Spieler des Bezirksligisten. Zum nun schon zweiten Mal ist er an Leukämie erkrankt. „2018 konnte er die Krankheit dank einer Stammzellspende seiner Schwester überwinden, doch eine zweite Spende durch die gleiche Person ist leider nicht möglich und Pietro benötigt einen zweiten Spender“, schildert Guggenhuber das Problem. „Als Pietros Verein sehen wir es als unsere Pflicht, ihn und seine Familie so gut es geht zu unterstützen. Daher haben wir zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Unter www.dkms.de/pietro kann man sich ein Testset nach Hause schicken lassen und so in die Spenderdatei aufgenommen werden.“

„Da wir in der momentanen Corona-Situation nur den Online-Weg gehen können und eine Vor-Ort-Aktion bei uns im Stadion nicht möglich ist, sind wir auf eine möglichst große Verbreitung in den Medien angewiesen“, erklärt Guggenhuber. „Pietro ist Eishockeyspieler mit Leib und Seele.“ Seit er sechs Jahre alt war, steht er bereits für den ERSCO, seinen Heimatverein, auf dem Eis.