Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war eigentlich zu erwarten und doch haben es sich die Davoser Organisatoren nicht leicht gemacht. Immerhin ging es um das wichtigste Vereinsturnier der Welt, aber die Gesundheit der Spieler, der Organisatoren und vor allem der Fans war zu wichtig, als dass man eine Ausnahme hätte machen können.

Somit findet der Spengler-Cup, der unter normalen Umständen vom 26. bis 31. Dezember 2020 ausgetragen worden wäre, erstmals seit 1956 nicht statt, wobei die Absage insgesamt die erst fünfte in der Geschichte dieses Wettbewerbs ist und die erste, die mit einer Pandemie zu tun hat. Die bisherigen Absagen gab es in den Jahren 1939, 1940, 1949 und 1956.

Hauptgrund war neben den gesundheitlichen Risiken auch die Planung des Teilnehmerfeldes und die auch hiermit verbundene Planungsunsicherheit.

Die An- respektive Rückreise der Teams aus Finnland, Russland, Tschechien und Kanada ist zurzeit nicht oder nur unter Einhaltung von Quarantänemaßnahmen möglich. Zudem ist die Tendenz der Entwicklung der Fallzahlen aktuell klar steigend, was zu mittel- oder kurzfristigen Absagen von einem oder mehreren Teilnehmern und somit auch zur Absage von Spielen oder dem ganzen Turnier aufgrund von Reisebestimmungen und/oder behördlichen Verfügungen wahrscheinlich macht.

Besucher, Athleten und Partner schätzen die jeweils einmalige Atmosphäre während des Turniers in Davos. OK-Präsident Marc Gianola begründet die Absage denn auch mit folgenden Worten: „Ein Spengler Cup ohne Fan-Zelt, ohne EISDome, im halbleeren Stadion und ohne Stehplatz-Tribüne hat nichts mehr mit einem Hockeyfest gleich, wie wir es uns gewohnt sind. Selbst mit dem besten Schutzkonzept wäre dies nicht realisierbar gewesen. Oberste Priorität hatte bei unserer Evaluation stets die Gesundheit der teilnehmenden Teams und dass sie wieder gesund in ihre Heimatländer zurückkehren können. Diese Garantie können wir nicht geben.“

Damit die Davoser Eishockeyfans, die nationalen und internationalen Gäste in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester nicht gänzlich auf Eishockey verzichten müssen, erklärten sich der HC Ambri-Piotta und der EV Zug bereit, ihre Auswärtsspiele gegen Davos in dieser Zeit durchzuführen, was von der Ligenleitung positiv aufgenommen und bestätigt wurde.

28. Dezember 2020: HC Davos – HC Ambri-Piotta

30. Dezember 2020: HC Davos – EV Zug