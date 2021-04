Lesedauer: ca. 1 Minute

Dieser Mann hat viel erlebt rund um den Eishockeysport – der gebürtige Landshuter stand als Spieler zwischen den Pfosten, als Trainer an der Bande und sitzt nun als Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes am Schreibtisch. Diesen Job übernahm er im Herbst letzten Jahres zunächst interimistisch, seit gut zwei Wochen steht nun fest, dass er DEB-Sportdirektor bleibt, und am Mittwoch wird er unser Gast sein – Christian Künast.

Schon als Spieler war Künast erfolgreich. Bis 1996 spielte er für den EV Landshut, stand bis zu seinem Karriereende 2007 bei diversen DEL-Klubs zwischen den Pfosten und holte zwei Meisterschaften mit den Adlern Mannheim und den damaligen München Barons. Zwei WM-Teilnahmen und Olympia 2002 in Salt Lake City stehen ebenfalls in seiner Vita. Wie hat sich das Eishockey seit damals verändert? Was war sein persönliches Highlight als Spieler? – das und noch vieles mehr werden wir besprechen.

Vom Eis hinter die Bande – die Trainerlaufbahn von Christian Künast begann in Hannover an der Seite von Hans Zach und führte ihn über Straubing 2015 zum DEB, wo er zunächst die U20-Nationalmannschaft und später die Frauen-Nationalmannschaft als Bundestrainer betreute. Und auch bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea gehörte Künast zum Team um Cheftrainer Marco Sturm. Im Herbst 2020 wurde der 50-Jährige dann zunächst übergangsweise Sportdirektor des DEB und wird dies nun auch bleiben. Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Was traut er der deutschen Mannschaft bei der WM zu? Wie bewertet er die Absage der Frauen-WM? Was reizt ihn an der Aufgabe als Sportdirektor besonders? Wie sieht er die Zukunft des deutschen Eishockeys? Das sind nur einige von vielen Themen, über die wir mit Christian Künast sprechen werden. Natürlich wird auch die Powerfragerunde wieder Bestandteil unserer Sendung sein!

An Gesprächsstoff mangelt es also definitiv nicht. Und auch ihr sollt euch jetzt noch unbedingt einbringen! Was wolltet ihr schon immer von Christian Künast wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Sportdirektor des DEB über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 17:00 Uhr Instagram-Live mit Christian Künast!