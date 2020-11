Lesedauer: ca. 1 Minute

​Unter anderem mit dem Duell der drei Spiele in Serie sieglosen Dresdner Eislöwen gegen die Ravensburg Towerstars startet die DEL2 am Sonntag in den achten Spieltag.

Die Eislöwen, die ihren Ambitionen bisher klar hinterherlaufen und in acht Spielen erst sechs Punkte holen konnten, empfangen die Gäste aus Ravensburg, die am Freitag gegen die Bayreuth Tigers im Shootout gewinnen konnten und ihr vergangenes Null-Punkte-Wochenende vergessen machten.

Apropos: Auch die Bayreuth Tigers verloren die letzten drei Partien und wollen dies natürlich schnellstmöglich umdrehen. Kein geringerer Gegner als die Kassel Huskies, die am Freitag mühevoll gegen zwei Landshuter Reihen 3:1 siegten, erwarten die Franken dafür jedoch. Für die Kujala-Truppe gäbe es kaum eine bessere Gelegenheit, die kleine Niederlagenserie gegen den aktuellen Tabellenführer aus Nordhessen zu beenden.

Weiter unten in der Tabelle empfangen die Eispiraten Crimmitschau die Heilbronner Falken. Vor allem die Falken, die in dieser Saison in fünf Spielen bereits 27 Gegentreffer und alleine sieben davon am vergangenen Freitag in Bad Nauheim kassierten, werden alles daransetzen, die Niederlagenserie von drei Partien der Crimmitschauer weiter auszubauen. Nicht zuletzt stehen die Heilbronner nach mickrigen zwei Punkten aus fünf Spielen am Tabellenende und haben im Duell gegen derzeit strauchelnde Crimmitschauer eine gute Gelegenheit für einen Befreiungsschlag. Auch die Eispiraten zeigten am Freitag durchaus Schwächen in der Offensive, als man in Frankfurt keinen Treffer erzielte und nur selten gefährlich wurde – was der anfälligen Heilbronner Defensive sicherlich nicht allzu ungelegen kommt.

Und auch die Löwen Frankfurt werden spielen, obwohl ihr reguläres Auswärtsspiel im Allgäu auf Mitte Januar verschoben wurde. Just setzten sich die Verantwortlichen der Vereine aus Freiburg und Frankfurt zusammen und zogen das für den elften Spieltag geplante Heimspiel der Löwen gegen die Wölfe Freiburg vor und merzten so den für beide Mannschaften bis dato freien Sonntag aus. Das Spiel am Main startet als einziges erst um 18.30 Uhr, während die anderen drei Partien bereits um 17 Uhr starten. Bereits in der Vorbereitung spielten die Löwen in Freiburg und gewannen 2:1, starteten jedoch eher durchwachsen in die Saison – Spannung und ein enges Spiel dürften also auch hier wieder geboten sein.

Die Partien im Überblick:

Dresdner Eislöwen – Ravensburg Towerstars (17.00 Uhr)

Bayreuth Tigers – Kassel Huskies (17.00 Uhr)

Eispiraten Crimmitschau – Heilbronner Falken (17.00 Uhr)

Löwen Frankfurt – Wölfe Freiburg (18.30 Uhr)