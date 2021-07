Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Löwen Frankfurt haben Jake Hildebrand unter Vertrag genommen. Der Torhüter spielte zuletzt in der ECHL.

Hildebrand (28), der aus Butler, einer Stadt nördlich von Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania stammt, war bisher ausschließlich in den USA aktiv. Der Goalie spielte zunächst in der USHL für die Sioux City Musketeers, bevor er 2012 ein Stipendium an der Michigan State University erhielt und in drei aufeinanderfolgenden Saisons die Auszeichnung des zum MVP des Teams erhielt. Nach seinem letzten Spiel bei der Michigan State University wechselte er zu den Allen Americans in der ECHL, mit denen er 2015/16 die ECHL-Meisterschaft errang. In seiner Karriere bestritt er 222 reguläre ECHL-Begegnungen für Florida, Kalamazoo, Indy, Tulsa und Allen mit einem Gegentorschnitt von 3,30 und einer Fangquote von 90,1 Prozent. Zuletzt lief er für die Florida Everblades auf und wurde in der Saison 2020/21 zum ECHL-Torhüter des Jahres gewählt. In 40 Einsätzen mit 2380 Spielminuten und 1145 Saves kam Hildebrand auf eine Fangquote von 92,3 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,4.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Jake den Torhüter des Jahres der letztjährigen ECHL-Saison zu verpflichten. Mit Jake und Bastian haben wir ein starkes Torhüterduo. Dazu kommt mit Jonas Gähr ein sehr junger, talentierter Goalie, der weiter Erfahrung bei unserem Kooperationspartner in Krefeld sammeln wird.“