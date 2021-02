DEL2 am Dienstag – 13 Tore in Heilbronn

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Drei Nachholspiele gab es an diesem Dienstagabend im deutschen Eishockey-Unterhaus zu begutachten – mit höchst unterschiedlicher Torausbeute. Während den Tölzer Löwen ein Törchen reichte, um drei Punkte aus Dresden mitzunehmen und Platz zwei zu festigen, schlug es in Heilbronn 13 Mal ein – mit dem besseren Ende für die heimischen Falken. Die Löwen Frankfurt setzten ihre Serie fort und fuhren im Heimspiel gegen Bad Nauheim den fünften Dreier in Folge ein.

Die Partien im Überblick:

Dresdner Eislöwen – Tölzer Löwen 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen gab es für die Sachsen zu bejubeln. Nach einem ereignisarmen ersten Drittel waren es aber die Gäste, die durch Mario Lamoureux (26.) in Führung gehen konnten – es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. Obwohl vor allem die Hausherren offensiv alles gaben und das Schussverhältnis im letzten Spielabschnitt sage und schreibe 18:3 zu Gunsten der Eislöwen betrug, siegten am Ende die Oberbayern, die nun vier Zähler Vorsprung auf Tabellenrang drei haben.

Löwen Frankfurt – EC Bad Nauheim 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Die Löwen haben einen Lauf – vier Dreier in Folge fuhr die Truppe von Franz-David Fritzmeier zuletzt ein. Nach dem ersten Drittel lagen sie auch durch einen Treffer von Luis Schinko (19.) mit 1:0 in Front. Bad Nauheim hielt dagegen und glich in Person von James Arniel (29.) im Mittelabschnitt aus. Mike Fischer (32.) brachte die Gastgeber aber nur wenige Minuten später wieder in Führung, ehe im letzten Spielabschnitt der Löwen-Express losrollte: Manuel Strodel (50.), Stephen MacAulay (54.) und Leon Hüttl (55.) tüteten mit drei Toren binnen fünf Minuten den nächsten Frankfurter Sieg ein.

Heilbronner Falken – Bayreuth Tigers 8:5 (1:1, 6:3, 1:1)

Tyler Gron (1.) markierte bereits nach acht Sekunden den ersten Treffer der Partie, den Justin Kirsch (8.) alsbald egalisierte. Im Mittelabschnitt ging es rund: Vier Treffer in gut anderthalb Minuten erhöhten den Spielstand auf 3:3 – Davis Koch (25.) und Justin Kirsch (26.) auf Heimseite sowie erneut Tyler Gron (26.) und Markus Lillich (26.) für die Tigers waren die Torschützen. Durch einen Doppelpack von Bryce Gervais (29., 31.) und ein Tor von Matthew Neal (34.) gingen die Falken mit 6:3 in Front. Jan-Luca Schumacher (34.) und erneut Bryce Gervais (40.) schraubten das Ergebnis noch vor der zweiten Sirene auf 7:4. Tyler Gron (58.) erzielte in der Schlussphase zwar noch den fünften Bayreuther Treffer, nur eine Zeigerumdrehung später aber machte Justin Kirsch (59.) den Deckel auf diese spektakuläre Begegnung und sicherte den Heimsieg des Tabellenschlusslichts.