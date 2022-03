Lesedauer: ca. 1 Minute

​Durch einen 7:5-Erfolg konnte der EC Bad Nauheim die DEL2-Viertelfinal-Serie gegen die Kassel Huskies wieder ausgleichen. Die Wetterauer gerieten zunächst in Rückstand, kämpften sich jedoch allen voran dank Taylor Vause wieder zurück und dürfen nach einer torreichen und unterhaltsamen Partie weiterhin vom Halbfinale träumen.

Nach dem 1:0 durch Jamie MacQueen (5.) und dem wenig später folgenden Treffer von Stephan Tramm (14.) deutete alles auf einen dritten Sieg der Kassel Huskies hin. Erst als Taylor Vause (15.) die in Überzahl spielenden Nauheimer zurück in die Partie brachte und in einem weiteren Powerplay den Ausgleich erzielte, war alles wieder offen. Vause wurde noch im selben Drittel zum vorzeitigen Mann des Spiels als er das 3:2 für die Teufel erzielte und den Hattrick perfekt machte. Damit legte er auch den Grundstein für eine turbulente und äußerst unterhaltsame Begegnung zwischen den zwei hessischen Rivalen.



Die Wetterauer kamen durch Jerry Pollastrone (24.) zum vierten Tor und erhöhten dank des Treffers von Stefan Reiter (27.) sogar auf 5:2. Danach wurde es hitzig: Mehrere Strafen wurden auf beiden Seiten verteilt (darunter auch wegen übertriebener Härte). Stockschläge, Haken und Beinstellen waren ebenfalls vorhanden. Den Huskies war nach der verspielten Führung deutlicher Frust anzusehen.

Im Schlussdrittel wurde die Dynamik eines Hessenderbys noch einmal sichtbar als Denis Sheyrin (50.) die Huskies mit dem 3:5 zurück ins Spiel brachte. Die Nauheimer antworteten in Person von Patrick Seifern (56.), der das halbe Dutzend vollmachte. Doch wieder schlugen die Nordhessen zurück, indem Oliver Granz (57.) auf 4:6 verkürzte und die Hoffnung auf den Ausgleich weiter am Leben hielt. Im Anschluss erzielte Vause (59.) jedoch seinen vierten (!) Treffer an diesem Abend und sorgte dadurch für die Vorentscheidung. Das Spiel war allerdings noch nicht vorbei und Jake Weidner (60.) traf zum 5:7, welches jedoch zu spät fiel und die Niederlage der Huskies nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Sieg gleichen die Teufel die Serie wieder aus und im hessischen Duell ist weiter Spannung geboten.