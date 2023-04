Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe verstärken sich für die kommende DEL2-Saison prominent in der Offensive: Mit dem Deutsch-Kanadier Jordan Knackstedt sichern sich die Porzellanstädter die Dienste des langjährigen Kapitäns und Topscorers der Dresdner Eislöwen.

Der 34-jährige Rechtsschütze kann bereits auf 357 DEL2-Partien für Kaufbeuren, Crimmitschau und Dresden zurückblicken und wurde in der Saison 2021/2022 zum Spieler des Jahres in der DEL2 gekürt.



Jordan Knackstedt blickt mit seinen 34 Jahren schon auf eine lange Eishockeykarriere zurück und bringt somit reichlich Erfahrung mit in den Kader der Selber Wölfe für die kommende Spielzeit 2023/24. Bereits als 19-Jähriger hatte der in Saskatoon, Kanada, geborene Jordan Knackstedt seine ersten Einsätze in der AHL, der zweithöchsten Profiliga Nordamerikas. Insgesamt kam er dort auf 230 Spiele, ehe ihn sein Weg nach Europa führte. Mit Bozen holte der Rechtsschütze 2011/12 die italienische Meisterschaft und steuerte in 54 Partien stolze 74 Scorerpunkte zu diesem Erfolg bei. Weitere Europa-Stationen waren Schweden sowie Dänemark, wo er mit Esbjerg Energy 2016/17 erneut eine Landesmeisterschaft feiern konnte. Auch in Russland und Kasachstan war der Deutsch-Kanadier bereits aktiv. Seine Deutschland-Stationen waren allesamt in der DEL2. Hier machte er in der Saison 2014/2015 – noch als Kontingentsspieler – zehn Partien für den ESV Kaufbeuren. In der Spielzeit 2017/18 lief Jordan Knackstedt für die Eispiraten Crimmitschau auf. In den letzten fünf Jahren war er für die Dresdner Eislöwen als absoluter Leistungsträger und Führungsspieler aktiv. Diese Rolle soll der Außenstürmer zukünftig auch bei den Selber Wölfen ausfüllen.

Selbs Trainer Sergej Waßmiller freut sich schon auf seinen neuen Angreifer: „Ich kenne Jordan schon sehr lange. Er ist ein absoluter Führungsspieler auf dem Eis und in der Kabine. Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit. Jordan wird uns definitiv weiterbringen und den Kader verstärken. Jordan Knackstedt ist mein absoluter Wunschkandidat und ich freue mich sehr, dass er sich für die kommende Saison uns angeschlossen hat.“