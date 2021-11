Lesedauer: ca. 3 Minuten

Bayreuth deklassiert die Tölzer Löwen, während die Ravensburger Towerstars sich mit den Löwen Frankfurt fortan die Tabellenspitze der DEL2 teilen. Den Kassel Huskies gelingt ein wichtiger Befreiungsschlag gegen den EHC Freiburg. Die Heilbronner Falken verlieren in Weißwasser und der EC Bad Nauheim gewinnt bei den Selber Wölfen. Dresden entscheidet das Sachsen-Derby für sich und Kaufbeuren siegt im bayerischen Duell gegen Landshut.

Die Partien im Überblick:

Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers 2:10 (0:3, 1:4, 1:0)

Wie schon gegen Freiburg stellten die Tigers früh im Spiel die Weichen auf Sieg. Nach nur zwei Minuten lag man durch die Treffer von Frederik Cabana und Marvin Ratman mit 2:0 vorne. In der zehnten Minute erhöhte Ville Järveläinen auf 3:0. Auch im zweiten Durchgang lief die Bayreuther Tormaschine auf Hochtouren, sodass Lukas Pither (21.) das 4:0 erzielte, auf welches der zweite Treffer von Järveläinen (27.) folgte. Cason Hohmann (36.) erzielte wenig später das 6:0, ehe auch Pither (37.) den Doppelpack schnürte. Erst kurz vor Ende des zweiten Drittels gelang auch den Tölzer Löwen das erste Tor des Abends durch Philipp Schlager (39.). Nach Wiederbeginn verkürzte Tyler McNeely (43.) zwar auf 2:7, im Anschluss aber erhöhte Bayreuth durch den Hattrick von Järveläinen (51.) und die Treffer von Ratman (44.) und Ribarik (54.) auf 10:2.

Dresdner Eislöwen – Eispiraten Crimmitschau 3:2 (0:0, 0:1, 2:1 / 1:0) n.V.

Im sächsischen Duell besiegten die Dresdner Eislöwen die Eispiraten aus Crimmitschau mit 3:2 nach Verlängerung. Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen die Eispiraten durch Luca Gläser (34.) mit 1:0 in Führung und erzielten zu Beginn des dritten Drittels das 2:0 durch Scott Feser (47.). In Überzahl kamen die Eislöwen zum 1:2-Anschlusstreffer durch Simon Karlsson (49.) und erkämpften sich wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich: Arne Uplegger rettete die Dresdner in die Verlängerung (55.). In der Overtime hatte dann Johan Porsberger (65.) das letzte Wort und bescherte den Eislöwen den 3:2-Sieg.

Heilbronner Falken – Lausitzer Füchse 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Nach der fantastischen Aufholjagd gegen Kassel mussten die Falken gegen die Lausitzer Füchse eine Niederlage hinnehmen. Das Team von Jason Morgan verteidigte sich bis zum Beginn des zweiten Drittels gut, hatte dann aber in Unterzahl den Gegentreffer durch Hunter Garlent (22.) zu beklagen. Weiterhin fanden die Unterländer nicht ins Spiel und kassierten nur wenig später auch das nächste Tor, diesmal durch Tim Detig (27.). Auch von mehreren Strafen gegen die Füchse konnten die Falken nicht profitieren, weshalb es letztendlich beim 2:0 aus Sicht der Füchse blieb.

Selber Wölfe – EC Bad Nauheim 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Die Roten Teufel aus der hessischen Kurstadt untermauerten ihre soliden Leistungen in dieser Saison mit einem 4:2-Sieg bei den Selber Wölfen. Der EC ging durch Robin van Calster (13.) mit 1:0 in Führung, kassierte aber wenige Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels den Ausgleich durch Nick Miglio (19.). Lukas Klughardt (25.) brachte die Wölfe mit 2:1 in Front, doch das 2:2 der Nauheimer ließ nicht lange auf sich warten: Tristan Keck (26.) netzte ein. Weiterhin erhöhten Jordan Hickmott (29.) und Christoph Körner (33.) auf 4:2. Für die endgültige Entscheidung sorgte noch einmal Keck (55.), der im letzten Drittel den fünften Treffer für die Teufel erzielte und den Doppelpack perfekt machte. Bad Nauheim ist der Tabellenführung nun ganz nah.

ESV Kaufbeuren – EV Landshut 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Im bayerischen Duell zwischen Kaufbeuren und Landshut behielt der ESVK am Schluss die Oberhand. Dabei ging Landshut durch Marco Pfleger (3.) mit 1:0 in Führung und erhöhte nur wenig später dank Thomas Holzmann (17.) auf 2:0. Markus Lillich traf zum Anschlusstreffer für Kaufbeuren (19.). Im zweiten Drittel machte Max Forster (31.) das 3:1 für Landshut. Die komfortable Führung hielt jedoch nur kurz, da Kaufbeuren sich mit Lillich (37.) und Branden Gracel (38.) zurückkämpfte und zum 3:3 ausglich. Das Tor gab dem Team von Tray Tuomie Rückenwind, wodurch Sami Blomqvist (58.) und John Lammers (59.) das letzte Wort hatten und auf 5:3 erhöhten.

Kassel Huskies – EHC Freiburg 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Die Kassel Huskies machten gegen den EHC Freiburg ihre Fehler aus dem Duell mit Heilbronn wieder gut und gewannen verdient mit 5:0. Das erste Tor des Abends erzielte Oliver Granz (16.). Im zweiten Durchgang erhöhten Corey Trivino (26.), Timo Gams (32.) und Brett Cameron (37.) schließlich auf 4:0 für die Schlittenhunde. Im Schlussdrittel erzielten die Huskies den fünften und letzten Treffer des Abends in Person von Hans Detsch (50.). Dennoch liegen die Nordhessen nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz.

Ravensburg Towerstars – Löwen Frankfurt 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Im Topspiel zwischen dem Tabellenführer aus Hessen und dem direkten Verfolger aus Ravensburg setzten sich die Towerstars mit durch und zogen dadurch mit den Löwen in der Tabelle gleich. Robbie Czarnik (8.) brachte die Towerstars früh in Führung, die kurz vor Ende des ersten Drittels auf 2:0 durch Vincent Hessler (17.) erhöhten. Die Frankfurter kämpften sich im zweiten Durchgang zurück und glichen zwischenzeitlich durch Tomas Sykora (28.) und Dylan Wruck (34.) zum 2:2 aus. Die Freude hielt jedoch nicht lange, da Pawel Dronia die Towerstars sofort wieder in Führung brachte (35.) – das 3:2 für die Hausherren gleichzeitig der Endstand.