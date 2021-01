Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Durch die Auswärtsniederlage der Freiburger Wölfe in Landshut und den eigenen Sieg gegen Bietigheim sind die Ravensburg Towerstars nun ärgster Verfolger der Kassel Huskies, die sich knapp in Heilbronn durchsetzen konnten. Die Dresdner Eislöwen feierten beim Gastspiel in Bad Tölz den dritten Sieg in Folge, während die Nachbarn aus Weißwasser deutlich in Frankfurt unterlagen.

Die Partien im Überblick:

Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Im Spitzenspiel des Tages, das bereits am Nachmittag stattfand, hatten die Gäste aus Bietigheim den besseren Start und gingen durch Riley Sheen (2.) früh in Führung. Noch vor der ersten Pause hatten die Hausherren aber in Person von Robbie Czarnik (19.) die passende Antwort parat. Nach einem torlosen Mittelabschnitt nutzten die Towerstars zu Beginn der letzten 20 Minuten zweimal eine doppelte Überzahlsituation – Andreas Driendl (41.) und Robin Just (43.) waren hierbei erfolgreich. Das Aufbäumen der Ellentaler blieb aus und Daniel Stiefenhofer (52.) tütete den Heimsieg für die Mannen von Rich Chernomaz endgültig ein.

EC Bad Nauheim – Eispiraten Crimmitschau 3:7 (2:1, 1:3, 0:3)

James Arniel (8.) und Marvin Ratmann (9.) brachten die Hausherren mit einem Doppelschlag in Führung, ehe Marius Demmler (13) den Anschlusstreffer erzielte. Felix Thomas (30.), Timo Gams (31.) und Petr Pohl (33.) drehten die Partie mit drei Toren in gut drei Minuten für Crimmitschau. Die Hausherren hielten dagegen und markierten durch Cason Hohmann (35.) den 3:4-Anschlusstreffer. Der Schlussabschnitt gehörte aber klar den Eispiraten, die durch Tore von Scott Timmins (51.), Mathieu Lemay (53.) und Petr Pohl (56.) alles klar machten.

Kassel Huskies – Heilbronner Falken 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Tabellarisch war diese Partie eine klare Sache, auf dem Eis sah das aber ganz anders aus. Troy Rutkowski (6.) erzielte den einzigen Treffer im ersten Drittel. Clarke Breitkreuz (26.) erhöhte zunächst, bevor Matthew Neal (35.) verkürzen konnte. Mit dem 3:1 durch Philippe Cornet (37.) in Überzahl schien der Tabellenführer die Sache endgültig im Griff zu haben. Weit gefehlt: Pierre Preto (48.) und Dylan Wruck (49.) erzielten den Ausgleich für die Falken. Erst in der Schlussminute konnte der Spitzenreiter das Geschehen doch noch zu seinem Gunsten wenden – Ryon Moser (60.) mit dem Siegtreffer zum 4:3.

Tölzer Löwen – Dresdner Eislöwen 3:4 (1:1, 0:0, 2:3)

Die Tölzer Führung durch Mario Lamoureux (9.) konnte Vladislav Filin (20.) noch vor der ersten Pause ausgleichen. Nach einem ereignislosen zweiten Drittel erzielte Toni Ritter (42.) früh im Schlussabschnitt die erstmalige Dresdner Führung, die jedoch nur kurz Bestand hatte: Lubor Dibelka (44.) mit dem Ausgleich zum 2:2. Wenig später erzielte Reid Gardiner (50.) sogar das dritte Tor der Hausherren. Aber auch diesmal ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten – Roope Ranta (51.) der Torschütze. Letztendlich war es dann Jordan Knackstedt (56.), der das Spiel zu Gunsten der Sachsen entschied.

EHC Bayreuth – ESV Kaufbeuren 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Die Oberfranken erwischten den besseren Start und gingen in Überzahl durch Kurt Davis (6.) zunächst in Führung. Noch vor der ersten Sirene konnten die Allgäuer durch Branden Gracel (15.) und Tobias Wörle (18.) das Spiel jedoch drehen. Ein Bayreuther Doppelschlag durch Ivan Kolozvary (34.) und erneut Kurt Davis (34.) sorgte für einen erneuten Führungswechsel. Moritz Schug erhöhte zu Beginn des Schlussabschnitts auf 4:2. Dem hatten die Gäste nur noch den einen Treffer von John Lammers (55.) entgegenzusetzen, wodurch es beim Heimsieg für die Truppe von Petri Kujala blieb.

EV Landshut – EHC Freiburg 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Die Partie am Gutenbergweg brauchte eine Weile, um in Schwung zu kommen. Im Mittelabschnitt erzielte dann Drew Melanson (34.) die Landshuter Führung, bevor Nick Pageau (38.) in Überzahl den Ausgleich erzielte. Scott Allen (41.) brachte die Breisgauer früh im Schlussabschnitt in Front. Die Niederbayern schlugen aber durch zwei Überzahltreffer binnen einer Minute zurück und drehten die Partie erneut – Arturs Kruminsch (48.) und Zach O´Brien (49.) die Torschützen. Während die Bemühungen der Wölfe aus Freiburg alle im Sande verliefen, sicherte Drew Melanson (60.) mit seinem zweiten Tor des Abends den Landshuter Heimsieg.

Löwen Frankfurt – Lausitzer Füchse 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Die Mannen von der Mainmetropole hatten in der späten Partie des Spieltags stets die Zügel in der Hand. Kyle Wood (15.), Luis Schinko (26.) und Sebastian Collberg (31.) schossen bis zur zweiten Pause bereits eine deutliche Führung heraus, die Manuel Strodel (46.) und wiederum Luis Schinko (53.) im Schlussabschnitt noch erhöhten. Die Gäste aus Weißwasser kamen durch Nicholas Ross (55.) in doppelter Überzahl zwar noch zum Ehrentreffer, den Schlusspunkt setzten aber erneut die Gastgeber – Stephen MacAulay (57.) mit dem 6:1-Endstand.