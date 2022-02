Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Ravensburg Towerstars erkämpften sich zwei beim EV Landshut. Am Ende setzen sich die Gäste mit 4:5 nach Verlängerung durch und bleiben an der Tabellenspitze dran.

Am 48. Spieltag wollten sich die Towerstars für die kürzliche Niederlage gegen die Niederbayern revanchieren und die Punkte mit nach Hause nehmen. Der EV Landshut benötigte allerdings auch dringend die Punkte, um endgültig die Playoffs fix zu machen und die Playdowns zu vermeiden.

Das Spiel kam sehr schnell in Fahrt und bereits nach kurzer Zeit wurden beide Torhüter auf ihre Fähigkeiten geprüft. Die Puzzlestädter erwischten dann aber den besseren Start und konnten durch Vincenz Mayer in Führung gehen. Bereits kurz später waren sie erneut erfolgreich. In Unterzahl traf Charlie Sarault ins Schwarze. Somit schien es in die Richtung der Gäste zu laufen, aber die Hausherren steckten keineswegs zurück und kämpften sich im Powerplay zurück. Brandon Alderson erzielte den Anschlusstreffer und brachte sein Team zurück ins Spiel. Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben bis kurz vor Ende erfolglos. Neun Sekunden vor der ersten Drittelpause aber bezwang erneut Brandon Alderson den starken Gäste-Goalie Jonas Langmann – 2:2.

Der Mittelabschnitt begann genau dort an dem das letzte Drittel beendet wurde. Brandon Alderson erwischte einen Sahnetag, machte den Hattrick perfekt und drehte somit die Partie zu Gunsten der Landshuter. Nur knapp eine Minute später klingelte es schon wieder im Tor der Gäste. Henry Martens staubte ab und erzielte nach anschließend langem Videobeweis den vierten Treffer des EVL. Aber auch die Towerstars wussten mit dem Rückstand umzugehen. Denis Pfaffengut konnte den starken Dimitri Pätzold im Tor der Landshuter überwinden und verkürzte auf 3:4 aus Ravensburger Sicht.

Das letzte Drittel startete wieder enorm umkämpft und körperbetont. Die Gäste versuchten nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen und setzten sich mehrmals für längere Zeit im gegnerischen Drittel fest. Letztlich gelang den Ravensburgern durch Sam Herr der entscheidende Schlag, der den Puck nach einem kleinen Durcheinander vor dem Tor in selbigem unterbringen konnte – 4:4. In der restlichen Spielzeit wurden weitere Chancen nicht genutzt, wodurch es nach 60 Minuten einen Punkt für beide Teams gab und die Verlängerung auf dem Programm stand. Diese startete zunächst mit einigen Torschüssen der Hausherren. Jonas Langmann behielt aber die Ruhe und entschärfte alles, was auf ihn zukam. In der letzten Minute der Overtime traf Josh MacDonald mit einem satten Schuss an der Fanghand von Pätzold vorbei. Somit konnten die Towerstars einen weiteren Zähler auf ihr Punktekonto bringen, revanchierten sich für das letzte Aufeinandertreffen und können an der Tabellenspitze dranbleiben. Bereits am Mittwoch steht für die Ravensburger das nächste Spiel an. Die Tölzer Löwen erwarten die Towerstars, während die Landshuter am Freitag zum Tabellenführer nach Dresden fahren müssen.