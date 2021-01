Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Nach der Niederlage der Freiburger Wölfe gegen Crimmitschau und dem Ravensburger Erfolg gegen Landshut wird DEL2-Spitzenreiter Kassel, der zu Hause gegen Tölz gewann, nun von einem punktgleichen Verfolgerduo gejagt. Daran hatten auch die Bietigheim Steelers ihren Anteil, die bei wiedererstarkten Heilbronner Falken unterlagen. Darum und aufgrund der eigenen Niederlage in Bayreuth finden sich die Dresdner Eislöwen nach Ende des Wochenendes auf dem letzten Tabellenrang wieder.

Die Partien im Überblick:

Kassel Huskies – Tölzer Löwen 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Die erste Niederlage nach zehn siegreichen Spielen musste der Tabellenführer aus Kassel vor zwei Tagen einstecken. Im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen unterstrich der Spitzenreiter aber seine Ambitionen und lag durch Tore von Joel Keussen (15.), Ryan Olsen (21.) und Denis Shevyrin (26.) bereits mit 3:0 in Front, ehe Tölz in Person von Marco Pfleger (49.) den Fuß in die Tür brachte. Nur kurz darauf stellte aber Lukas Laub (52.) den alten Abstand wieder her. Unbeeindruckt davon starteten die Oberbayern eine Schlussoffensive und kamen durch Reid Gardiner (53.) und Mario Lamoureux (59.) nochmal auf 3:4 heran. Statt des Ausgleichs machte aber Sekunden vor Ende Lois Spitzner (60.) den Deckel drauf.

Heilbronner Falken – Bietigheim Steelers 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Der Tabellenletzte legte einen tollen Start ins neue Jahr hin – vier Siege aus fünf Spielen. Zunächst waren es aber die Steelers, die früh durch Riley Sheen (1.) in Führung gehen konnten. Simon Thiel (15.) glich noch vor der ersten Sirene aus, bevor Brock Maschmeyer (23.) und Pierre Preto (32.) die Partie ganz zu Gunsten der Falken drehten. Bietigheim hatte in Person von Max Renner (33.) die perfekte Antwort parat – nur noch 2:3 aus Gästesicht. Im Schlussabschnitt zeigten die Hausherren ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen und siegten nach Treffern von Tim Miller (46.), erneut Pierre Preto (47.) und Justin Kirsch (57.) am Ende deutlich gegen die Gäste aus Bietigheim.

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Null Punkte aus den letzten drei Spielen, das die Bilanz beider Teams! Dementsprechend mau ging es auch in beiden Offensivabteilungen zu. Der erste Spielabschnitt gehörte den Hausherren, im Mitteldrittel hatten die Gäste aus dem Allgäu mehr Gelegenheiten und konnten durch Max Lukes (30.) in Führung gehen. Es war das Tor des Tages, denn auch in den letzten 20 Minuten war keine der Mannschaften mehr erfolgreich.

Bayreuth Tigers – Dresdner Eislöwen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Kellerduell – der Vorletzte zu Gast beim Drittletzten. Die Gäste aus Dresden kamen besser in die Partie und gingen durch Vladislav Filin (6.) in Führung. Das war es dann aber auch schon mit der sächsischen Herrlichkeit, denn noch vor der erste Pause glich Tyler Gron (15.) aus. Markus Lillich (39.) sorgte gegen Ende des zweiten Spielabschnitts sogar für die Bayreuther Führung. Das Aufbäumen der Eislöwen blieb aus, stattdessen sicherten Ville Järveläinen (49.) und Dani Bindels (59.) den oberfränkischen Heimsieg.

Ravensburg Towerstars – EV Landshut 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Die Hausherren bekamen zuletzt nach einer sechs Spiele andauernden Negativserie die Kurve und holten sechs Punkte aus den letzten beiden Begegnungen. Und auch im Heimspiel gegen den EVL ging es gut los für die Puzzlestädter, die durch Tore von Kai Hospelt (10.) und David Zucker (22.) nach 40 Minuten mit 2:0 in Front lagen. Zu Beginn des Schlussabschnitts verkürzte Zach O´Brien (44.) auf 1:2, doch kurz darauf stellte Andreas Driendl (46.) den alten Abstand wieder her. Auch der zweite Anschlusstreffer der Niederbayern, wieder durch O´Brien (60.), brachte nichts mehr – im Gegenteil. Robbie Czarnik (60.) markierte mit der Schlusssirene den 4:2-Endstand.

EHC Freiburg – Eispiraten Crimmitschau 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Beide konnten ihre letzte Partie gewinnen und hatten auch an diesem Abend ihre Visiere gut eingestellt. Christian Bilich (5.) sorgte zunächst für die Führung der Hausherren, ehe ein Sturmlauf der Eispiraten begann: Lukas Vantuch (5.), Mathieu Lemay (20.), Patrick Pohl (21.) und Kelly Summers (26.) stellten auf 4:1 aus Gästesicht. Die Breisgauer hielten dagegen. Zu mehr als dem Anschluss durch die Tore von Chad Bassen (53.) und Jordan George (60.) reichte es aber nicht mehr.