Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das gestrige Spiel der Selber Wölfe zwischen den Ravensburg Towerstars und den Selber Wölfen wurde überschattet von einer schweren Verletzung des Selber Spielers Max Gimmel. Nun können die Verantwortlichen zumindest eine leichte Entwarnung hinsichtlich seines Zustands geben.

„Max Gimmel ist stabil, ansprechbar und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr“, informiert Wölfe-Geschäftsführer Jürgen Golly am Montag und sorgt damit zumindest für eine gewisse Erleichterung im gesamten Umfeld der Selber Wölfe. Die schwere Verletzung des 21-jährigen Selber Eigengewächses beim Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars hat den Sport erst einmal in den Hintergrund rücken lassen. „Unsere Gedanken sind weiter bei Max, dem wir auch auf diesem Weg noch einmal alles erdenklich Gute und eine schnelle sowie vollständige Genesung wünschen“, erklären die Wölfe in ihrer Mitteilung.