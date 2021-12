Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Ende stand ein knapper, aber dennoch leistungsgerechter Sieg für die Löwen Frankfurt zu Buche, die sich mit 3:2 bei den Lausitzer Füchsen durchsetzen und die Tabellenführung in der DEL2 somit zurückerobern konnten. Dabei profitierten die Löwen wieder einmal von ihren Offensivqualitäten, die die Füchse über das gesamte Spiel nicht in den Griff bekamen.

Ein weitgehend ausgeglichenes erstes Drittel (11:11 Schüsse) endete mit 1:0 aus Sicht der Löwen, die durch Darren Mieszowski nach Zuspiel von Alexej Dmitriev in Führung gingen (10.). Die Füchse, angeführt vom langjährigen Ex-Frankfurter Clarke Breitkreuz, versuchten zwar eine Antwort zu finden, konnten jedoch lediglich eine kleine Strafe für Tomas Sykora hervorrufen.

Zu Beginn des zweiten Drittels musste Füchse-Stürmer Luis Müller wegen Hakens das Eis verlassen, wovon die Gäste prompt profitierten und in Überzahl auf 2:0 erhöhten. Torschütze war diesmal Rylan Schwartz nach einer Vorlage von Kapitän Maximilian Faber (25.). Speziell in diesem Durchgang nahmen die Löwen das Ruder in die Hand und dominierten das Geschehen nach Belieben. Die 2:0-Führung wurde ins letzte Drittel mitgenommen und war bis hierhin auch verdient.

Kurz nach Wiederanpfiff erstarkten die Lausitzer und erzielten folgerichtig den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Jens Baxmann, der einen Pass von Richard Müller verwertete (42.) und noch einmal Spannung in die Partie brachte. Die Füchse schöpften neue Hoffnung, die allerdings nach 55 Minuten einen Dämpfer bekam, als Marius Erk auf 3:1 aus Sicht der Löwen erhöhte. Der erneute Anschlusstreffer in der letzten Spielminute durch Hunter Garlent kam zu spät, obwohl die Füchse im letzten Abschnitt eigentlich überlegen waren (12:6 Schüsse).

Die Löwen nehmen somit wichtige Punkte im Kampf um die Spitze mit und untermauern wieder einmal ihre Ambitionen in dieser Saison. Für die Füchse ist das Ergebnis ein Rückschlag, nachdem man zuvor den ESV Kaufbeuren mit 4:1 geschlagen hatte. Trotz des Kampfes im letzten Drittel, geht das 3:2 aufgrund der Überlegenheit der Löwen in den ersten zwei Dritteln in Ordnung.